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Джордж Сорос та інші мільярдери запропонували ввести...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 29 чер, 2019 09:11
Пропонуємо до обговорення:
Група заможних американців, в числі яких відомий інвестор і мільярдер Джордж Сорос, опублікувала відкритий лист до кандидатів у президенти США на виборах 2020 року, закликавши їх ввести податок на багатство.
Дивися повний текст Джордж Сорос та інші мільярдери запропонували ввести податок на багатство в США
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Додано: Суб 29 чер, 2019 09:11
Это если я пахал как папа Карло, то меня налогами обложить. А если бродяжничал то еще и накормить за счет того кто пахал.
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