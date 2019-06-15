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Джордж Сорос та інші мільярдери
запропонували ввести...

Джордж Сорос та інші мільярдери запропонували ввести...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 09:11

Джордж Сорос та інші мільярдери запропонували ввести...

Пропонуємо до обговорення:
Група заможних американців, в числі яких відомий інвестор і мільярдер Джордж Сорос, опублікувала відкритий лист до кандидатів у президенти США на виборах 2020 року, закликавши їх ввести податок на багатство.

Дивися повний текст Джордж Сорос та інші мільярдери запропонували ввести податок на багатство в США.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 09:11

Это если я пахал как папа Карло, то меня налогами обложить. А если бродяжничал то еще и накормить за счет того кто пахал.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 09:29

100% Я ебашил сутки на пролет, рисковал, воевал с конкурентами, креативил и прожигал жизнь ради того что бы заработать, что бы получить свое богатство - а кто то детей плодил по 6 штук и пивко пил. И теперь я должен оплачивать их существование этих детец чтоб они еще наплодили по 6 шт? Коммунизм уже думаю мир наигрался - он противоречив природе человека. А Сорос коль денег много пусть лучше их вкинет в технологии или в развите космоса или медицину и создаст рабочие места для не бездельников в развитие в будущего или борется с глобальным потеплением напрямую а не через раздачу хлеба.
d_fomking
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 10:18

Полностью согласен с предыдущими ораторами. Однако не хочу расстраивать - в письме шла речь про реально очень богатых людей США, они даже когда ничего не делают получают в тысячи раз больше, чем вы, ебаша, креативя, рискуя и т.д.
Horus
 
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