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Джордж Сорос та інші мільярдери запропонували ввести...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 29 чер, 2019 09:11
Пропонуємо до обговорення:
Група заможних американців, в числі яких відомий інвестор і мільярдер Джордж Сорос, опублікувала відкритий лист до кандидатів у президенти США на виборах 2020 року, закликавши їх ввести податок на багатство.
Дивися повний текст Джордж Сорос та інші мільярдери запропонували ввести податок на багатство в США
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R2
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Додано: Суб 29 чер, 2019 09:11
Это если я пахал как папа Карло, то меня налогами обложить. А если бродяжничал то еще и накормить за счет того кто пахал.
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p_a_l
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Додано: Суб 29 чер, 2019 09:29
100% Я ебашил сутки на пролет, рисковал, воевал с конкурентами, креативил и прожигал жизнь ради того что бы заработать, что бы получить свое богатство - а кто то детей плодил по 6 штук и пивко пил. И теперь я должен оплачивать их существование этих детец чтоб они еще наплодили по 6 шт? Коммунизм уже думаю мир наигрался - он противоречив природе человека. А Сорос коль денег много пусть лучше их вкинет в технологии или в развите космоса или медицину и создаст рабочие места для не бездельников в развитие в будущего или борется с глобальным потеплением напрямую а не через раздачу хлеба.
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d_fomking
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Додано: Суб 29 чер, 2019 10:18
Полностью согласен с предыдущими ораторами. Однако не хочу расстраивать - в письме шла речь про реально очень богатых людей США, они даже когда ничего не делают получают в тысячи раз больше, чем вы, ебаша, креативя, рискуя и т.д.
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Horus
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Додано: Суб 29 чер, 2019 12:03
Налог на богатство (я так понимаю, имеются ввиду имеющиеся активы) - очень противоречивое явление. Вон Франция повысила налоги, так Депардье оказался гражданином России. Так то были всего лишь налоги на доходы, которые не так уж и сложно технически локализовать в другой юрисдикции. А вот налог на богатство автоматически принудит тех же взяточников-судей покупать про запас десяток квартир не в Киеве или другом отечественном муравейнике, а сразу в Милане или Дюссельдорфе. Кому от этого лучше?
Для того, чтобы в обществе не было склонности к паразитизму, наиболее уместным является прогрессивное налогообложение наследования имущества или его передачи с такой же целью (например, через дарение, всякие там фонды и проч.). При таком раскладе так, как у Депардье, особо не выкрутишься, особенно когда речь идет о недвиге, да и бизнесу неуместно менять прописку с целью уклонится от налога на наследование. Средства на счетах, конечно, будут наследоваться через оффшоры, но в остальном вот так делать более уместно и справедливо, чем облагать налогом имеющееся имущество (потому как после того, как наиболее состоятельные люди переориентируются на забугорные активы или выведут их в слепые трасты, как некто, придется повышать уровень обложения тех, кто не так богат, у кого просто более 1 единицы недвиги).
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max_us_ua
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Додано: Суб 29 чер, 2019 15:10
Респект. Именно это называется жизненной мудростью. Когда человек переосмысливает что-то и понимает, что в могилу он с собой не заберёт, а на этой земле в части материальных благ у него и нескольких поколений вперёд уже все есть, даже если ничего не делать. И хочется помочь другим, своей стране и тем, кому в жизни повезло меньше. Так что только респект подписавшимся
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SMOKE
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