Джордж Сорос та інші мільярдери запропонували ввести...

Додано: Суб 29 чер, 2019 12:03

Налог на богатство (я так понимаю, имеются ввиду имеющиеся активы) - очень противоречивое явление. Вон Франция повысила налоги, так Депардье оказался гражданином России. Так то были всего лишь налоги на доходы, которые не так уж и сложно технически локализовать в другой юрисдикции. А вот налог на богатство автоматически принудит тех же взяточников-судей покупать про запас десяток квартир не в Киеве или другом отечественном муравейнике, а сразу в Милане или Дюссельдорфе. Кому от этого лучше?



Для того, чтобы в обществе не было склонности к паразитизму, наиболее уместным является прогрессивное налогообложение наследования имущества или его передачи с такой же целью (например, через дарение, всякие там фонды и проч.). При таком раскладе так, как у Депардье, особо не выкрутишься, особенно когда речь идет о недвиге, да и бизнесу неуместно менять прописку с целью уклонится от налога на наследование. Средства на счетах, конечно, будут наследоваться через оффшоры, но в остальном вот так делать более уместно и справедливо, чем облагать налогом имеющееся имущество (потому как после того, как наиболее состоятельные люди переориентируются на забугорные активы или выведут их в слепые трасты, как некто, придется повышать уровень обложения тех, кто не так богат, у кого просто более 1 единицы недвиги).