|
|
Актуальны ли именные акции и сертификат "КИЕВСКАЯ РУСЬ"
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 01 лип, 2019 17:12
Добрый день.У нас в семье остались бабушкины сертификаты акции.Мы не знаем что с ними делать. Посоветуйте. Сертификаты выданы 1994 году.
-
elena_serdyuk_87
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 01.07.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|675
|69279
|
|
|27
|32081
|
|
|12
|4407
|