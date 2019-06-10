В Україні з 1 січня 2020 року відбудеться підвищення пенсій на 25% для військових пенсіонерів.
Дивися повний текст Гройсман анонсував чергове масове підвищення пенсій.
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Додано: Сер 03 лип, 2019 12:00
Гройсман анонсував чергове масове підвищення пенсій
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Дивися повний текст Гройсман анонсував чергове масове підвищення пенсій.
Додано: Сер 03 лип, 2019 12:11
Какой Гройсман социальный премьер? Новая система начисления пенсий реально делает ее ниже даже в гривнах для большинства людей с белой зарплатой. Минималка выросла только в гривнах, но те, кто будут выходить на пенсию, получат явно меньше, чем было раньше. Чтобы получить нормальную пенсию, надо официально 30+ зарабатывать. Надежд на улучшение нет - Экономику убили нынешние хозяева Украины , и это не Порошенко, и не Зеленский
Додано: Сер 03 лип, 2019 20:32
не стоит очень рассчитывать на гос. пенсию , надо самому мутить на старость
Додано: Чет 04 лип, 2019 11:24
Бекас
Почитайте конституцию Украины.
Декларацию прав человека.
А потом, на основании законодательства, прав граждан, прав человека и в соответствии с ними пишите комментарии.
Додано: Чет 04 лип, 2019 11:29
Нигде, ни в Конституции, ни где либо еще не прописано, что вам обязаны обеспечить такую пенсию, которая позволит безбедно жить в старости. Сказки в другом отделе.
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