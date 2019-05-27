Канада запропонувала Україні приєднати до програми Trusted Travelers, яка передбачає спрощену процедуру приїзду українців до Канади.
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Додано: Сер 03 лип, 2019 15:10
Канада запропонувала спростити візовий режим з Україною
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Канада запропонувала спростити візовий режим з Україною.
Додано: Сер 03 лип, 2019 15:10
Програма Trusted Travelers - це тільки процедура спрощеного проходження митного контролю в аеропорту. Вона немає нічого спільного із видачами віз, а тим більше про ніякий безвізовий режим із Канадою у найближчому (та й далекому) майбутньому не може бути і мови. Бо з безвізом українські заробітчани в Канаду хлинуть рікою, та й наші нелегали в США попруть тільки так, бо кордон там чисто умовний. Зеленський знову меле що небудь, абсолютно не розібравшись у предметі. Хоча, чому тут дивуватися, до цього вже потрібно потроху звикати.
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