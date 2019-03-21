Посоветуйте карты для фин.помощи родственнику в Израиле

Додано: Чет 11 лип, 2019 09:40

В пакетных дебетках альфы есть бесплатное снятие кеша, в т.ч. забугром.

Но хз какой будет курс, и сколько возьмут местные банкоматы комиса.



Вроде по привату ещё были лояльные отзывы по снятию кеша

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин