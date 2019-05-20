За «Кузню на Рибальському» Порошенко отримав $235,8 млн...
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Волгарь написав:Очень неплохие деньги за предприятие, перспективы загрузки которого на полную мощность и прибыльной работы более чем туманны. 235 млн. долларов - это 10 млн. чистого дохода и безо всякого завода.
Тигипко фактически купил остров Рыбальский, расположенный в самом центре Киева. Сам завод без админресурса не представляет собой ни какой ценности и пойдёт в лом. А остров Рыбальский по Генплану развития Киева должен стать Kiev City - деловым и административным центром Киева. Можно только догадываться почём там будет квадратный метр офисной застройки.
Волгарь написав:Очень неплохие деньги за предприятие, перспективы загрузки которого на полную мощность и прибыльной работы более чем туманны. 235 млн. долларов - это 10 млн. чистого дохода и безо всякого завода.
Тигипко фактически купил остров Рыбальский, расположенный в самом центре Киева. Сам завод без админресурса не представляет собой ни какой ценности и пойдёт в лом. А остров Рыбальский по Генплану развития Киева должен стать Kiev City - деловым и административным центром Киева. Можно только догадываться почём там будет квадратный метр офисной застройки.
Та шо там дагадываться! Будет значительно дороже чем, в Сингапуре.
а чо, райончик неплохой, хоть и далековато от метро, но скоро же будет на Троэщыну! на деле, думаю, Тигипко вложился в длинную - оптом купил большой кусок, затем кусками продаст под застройку втридорога. Я бы там прикупил хатынку - это куда круче промзоны около Выдубичей Главное - попасть в Генплан, и разобраться со "стратегической важностью промпредприятий на Рыбальском для ВПК" Прикольно то, что Петя начал избавляться от непрофильных активов и уходит в кэш Что-то знает?