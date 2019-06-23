RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Андрій Попов: обов'язковий
аудит за 2019 рік. Як...

Андрій Попов: обов'язковий аудит за 2019 рік. Як...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 18:19

Андрій Попов: обов'язковий аудит за 2019 рік. Як...

Пропонуємо до обговорення:
Відбулися серйозні зміни в законодавстві, що регулює бухгалтерський облік і аудит.

Дивися повний текст Андрій Попов: обов'язковий аудит за 2019 рік. Як уникнути ризиків аудиторського комітету?.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89771
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 18:19

неужели члены Аудиторского комитета будут работать бесплатно? Если есть плата - то всегда есть зависимость, будь то трудовой или гражданско-правовой договор. Только если человек работает за идею, можно ОТНОСИТЕЛЬНО надеяться на НЕКОТОРУЮ объективность. Пример - в Германии фанатки известного певца следили за выполнением книжными магазинами решения суда об изъятии оскорбительных фраз об этом певце из ВСЕХ книг (!). Работа выполнялась тщательно и совершенно бесплатно, претензии к качеству априори отсутствуют. Возвращаясь к теме аудита, подытожим, что плата - это уже зависимость, не говоря уже о разного рода нематериальных факторах
Marica
 
Повідомлень: 120
З нами з: 06.08.16
Подякував: 37 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Укрпошта" планує в 2019 році заробити 63 млн гривень
R2 » П'ят 12 лип, 2019 17:01
2 80
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 лип, 2019 21:28
Джон
Кабмін погодив Стратегію "Укрзалізниці" на 2019-2023 роки
R2 » Вів 25 чер, 2019 12:04
1 48
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 чер, 2019 12:04
imtiredofthat2259
Топ-5 доступних спорткарів 2019 року
R2 » Нед 23 чер, 2019 14:17
4 260
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 чер, 2019 12:06
blueiceua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (12874)
13.07.2019 18:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.