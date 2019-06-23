Відбулися серйозні зміни в законодавстві, що регулює бухгалтерський облік і аудит.
Дивися повний текст Андрій Попов: обов'язковий аудит за 2019 рік. Як уникнути ризиків аудиторського комітету?.
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Додано: Суб 13 лип, 2019 18:19
Андрій Попов: обов'язковий аудит за 2019 рік. Як...
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Дивися повний текст Андрій Попов: обов'язковий аудит за 2019 рік. Як уникнути ризиків аудиторського комітету?.
Додано: Суб 13 лип, 2019 18:19
неужели члены Аудиторского комитета будут работать бесплатно? Если есть плата - то всегда есть зависимость, будь то трудовой или гражданско-правовой договор. Только если человек работает за идею, можно ОТНОСИТЕЛЬНО надеяться на НЕКОТОРУЮ объективность. Пример - в Германии фанатки известного певца следили за выполнением книжными магазинами решения суда об изъятии оскорбительных фраз об этом певце из ВСЕХ книг (!). Работа выполнялась тщательно и совершенно бесплатно, претензии к качеству априори отсутствуют. Возвращаясь к теме аудита, подытожим, что плата - это уже зависимость, не говоря уже о разного рода нематериальных факторах
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