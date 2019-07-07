Лише двоє з п’ятьох українців розглядають Польщу як можливе місце постійного проживання.
Дивися повний текст Більшість українців не планують залишатися у Польщі - дослідження.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 14 лип, 2019 08:37
Більшість українців не планують залишатися у Польщі -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Більшість українців не планують залишатися у Польщі - дослідження.
Додано: Нед 14 лип, 2019 08:37
Оптимистичный прогноз. С Италией было то-же. Но практически никто не вернулся.
Додано: Нед 14 лип, 2019 09:05
|