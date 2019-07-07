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Більшість українців не планують залишатися у Польщі -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 14 лип, 2019 08:37
Пропонуємо до обговорення:
Лише двоє з п’ятьох українців розглядають Польщу як можливе місце постійного проживання.
Дивися повний текст Більшість українців не планують залишатися у Польщі - дослідження
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R2
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Додано: Нед 14 лип, 2019 08:37
Оптимистичный прогноз. С Италией было то-же. Но практически никто не вернулся.
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zloy_ukr
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Додано: Нед 14 лип, 2019 09:05
zloy_ukr написав:
Оптимистичный прогноз. С Италией было то-же. Но практически никто не вернулся.
Чушь не рассказывайте. Вы сначала поговорите с заробитчанами. Большинство там не собирается оставаться, даже этнические поляки. Говорят там можно поработать, а жить лучше здесь.
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otg
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Додано: Нед 14 лип, 2019 14:33
Двое из пяти... Т.е. 40% - это всего?
Как по мне, то 40% - это дофига
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sergiy_mileshko
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Додано: Нед 14 лип, 2019 14:35
А свою страну делать привлекательной для "заробітчан" слабо?
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sergiy_mileshko
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