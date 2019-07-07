Більшість українців не планують залишатися у Польщі -...
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zloy_ukr написав:Оптимистичный прогноз. С Италией было то-же. Но практически никто не вернулся.
Чушь не рассказывайте. Вы сначала поговорите с заробитчанами. Большинство там не собирается оставаться, даже этнические поляки. Говорят там можно поработать, а жить лучше здесь.
Сложно хотеть остаться жить, работая без оформления за минималку и проживая в общаге по 4 человека в комнате. Те, у кого нормальная работа, перевозят семьи, покупают жилье, вполне довольны и куда-то еще переезжать не стремятся. 13 место в мировом рейтинге привлекательности для экспатов. https://www.expatexplorer.hsbc.com/survey/countries