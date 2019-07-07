Більшість українців не планують залишатися у Польщі -...
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Додано: Нед 14 лип, 2019 08:37
Пропонуємо до обговорення:
Лише двоє з п’ятьох українців розглядають Польщу як можливе місце постійного проживання.
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Більшість українців не планують залишатися у Польщі - дослідження
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R2
Робот новин
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Додано: Нед 14 лип, 2019 08:37
Оптимистичный прогноз. С Италией было то-же. Но практически никто не вернулся.
zloy_ukr
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Додано: Нед 14 лип, 2019 09:05
zloy_ukr написав:
Оптимистичный прогноз. С Италией было то-же. Но практически никто не вернулся.
Чушь не рассказывайте. Вы сначала поговорите с заробитчанами. Большинство там не собирается оставаться, даже этнические поляки. Говорят там можно поработать, а жить лучше здесь.
otg
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Додано: Нед 14 лип, 2019 14:33
Двое из пяти... Т.е. 40% - это всего?
Как по мне, то 40% - это дофига
sergiy_mileshko
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Додано: Нед 14 лип, 2019 14:35
А свою страну делать привлекательной для "заробітчан" слабо?
sergiy_mileshko
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Додано: Нед 14 лип, 2019 17:34
otg написав: zloy_ukr написав:
Оптимистичный прогноз. С Италией было то-же. Но практически никто не вернулся.
Чушь не рассказывайте. Вы сначала поговорите с заробитчанами. Большинство там не собирается оставаться, даже этнические поляки. Говорят там можно поработать, а жить лучше здесь.
Сложно хотеть остаться жить, работая без оформления за минималку и проживая в общаге по 4 человека в комнате.
Те, у кого нормальная работа, перевозят семьи, покупают жилье, вполне довольны и куда-то еще переезжать не стремятся.
13 место в мировом рейтинге привлекательности для экспатов.
https://www.expatexplorer.hsbc.com/surv ... try/poland
Gastarbaiter
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Додано: Нед 14 лип, 2019 19:47
Фейк. Один українець їде а вже за рік забирає всю родину з трьох або чотирьох чоловік, так було в багатьох знайомих.
oleksandrnovosad29
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Додано: Нед 14 лип, 2019 20:07
otg написав: zloy_ukr написав:
Оптимистичный прогноз. С Италией было то-же. Но практически никто не вернулся.
Чушь не рассказывайте. Вы сначала поговорите с заробитчанами. Большинство там не собирается оставаться, даже этнические поляки. Говорят там можно поработать, а жить лучше здесь.
Буквально десять дней назад разговаривал именно в Италии. Не собираются возвращаться, не хотят. Так прямо и спрашивал - на Родину не тянет? Ответ - нет. Иногда - совсем не тянет.
РОШЕН
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Додано: Нед 14 лип, 2019 20:10
Gastarbaiter Индия просто удивила. И это при том, что засилье индусов по всему миру уже по-круче китаёз.
РОШЕН
ФУФЛО
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Додано: Нед 14 лип, 2019 20:44
zloy_ukr написав:
Оптимистичный прогноз. С Италией было то-же. Но практически никто не вернулся.
Не вернулись тётки удачно подставившие и вышедшие замуж. Дядьки в основной массе назад отчалили.
Ratatui
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