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Більшість українців не планують
залишатися у Польщі -...

Більшість українців не планують залишатися у Польщі -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 20:46

  swan forever написав:
  otg написав:
  zloy_ukr написав:Оптимистичный прогноз. С Италией было то-же. Но практически никто не вернулся.
Чушь не рассказывайте. Вы сначала поговорите с заробитчанами. Большинство там не собирается оставаться, даже этнические поляки. Говорят там можно поработать, а жить лучше здесь.

Буквально десять дней назад разговаривал именно в Италии. Не собираются возвращаться, не хотят. Так прямо и спрашивал - на Родину не тянет? Ответ - нет. Иногда - совсем не тянет.


На такую родину не тянет почти всех. Но условия для того чтобы остаться там имеет может один из 100.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 21:18

Надо разделять три категории
- те, кто приехал по безвизу, и выполняет неквалифицированную работу без оформления
- те, кто выполняет не особо квалифицированную работу, но получил разрешение (т.е. оформлен официально)
- те, кто не только получил рабочую визу, bluecard или другие официальные документы, но и выполняет относительно (или даже очень) квалифицированную работу

У последней группы и зарплата выше, и условия жизни и работы лучше, и перспектив больше.
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 22:58

  Ratatui написав:
На такую родину не тянет почти всех. Но условия для того чтобы остаться там имеет может один из 100.

Очень спорно. Где бы не отдыхал в Европе,мире- через 2 недели уже домой в Киев "тянет". Скучаешь по городу. Переехать жить на ПМЖ вообще не каждый сможет. Это от склада характера зависит. Плющит почти всех тоска- просто браваду гонят.
SMOKE
 
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