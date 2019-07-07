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Більшість українців не планують залишатися у Польщі -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 14 лип, 2019 20:46
swan forever написав: otg написав: zloy_ukr написав:
Оптимистичный прогноз. С Италией было то-же. Но практически никто не вернулся.
Чушь не рассказывайте. Вы сначала поговорите с заробитчанами. Большинство там не собирается оставаться, даже этнические поляки. Говорят там можно поработать, а жить лучше здесь.
Буквально десять дней назад разговаривал именно в Италии. Не собираются возвращаться, не хотят. Так прямо и спрашивал - на Родину не тянет? Ответ - нет. Иногда - совсем не тянет.
На такую родину не тянет почти всех. Но условия для того чтобы остаться там имеет может один из 100.
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Ratatui
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Додано: Нед 14 лип, 2019 21:18
Надо разделять три категории
- те, кто приехал по безвизу, и выполняет неквалифицированную работу без оформления
- те, кто выполняет не особо квалифицированную работу, но получил разрешение (т.е. оформлен официально)
- те, кто не только получил рабочую визу, bluecard или другие официальные документы, но и выполняет относительно (или даже очень) квалифицированную работу
У последней группы и зарплата выше, и условия жизни и работы лучше, и перспектив больше.
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Додано: Нед 14 лип, 2019 22:58
Ratatui написав:
На такую родину не тянет почти всех. Но условия для того чтобы остаться там имеет может один из 100.
Очень спорно. Где бы не отдыхал в Европе,мире- через 2 недели уже домой в Киев "тянет". Скучаешь по городу. Переехать жить на ПМЖ вообще не каждый сможет. Это от склада характера зависит. Плющит почти всех тоска- просто браваду гонят.
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Додано: Пон 15 лип, 2019 01:30
SMOKE написав: Ratatui написав:
На такую родину не тянет почти всех. Но условия для того чтобы остаться там имеет может один из 100.
Очень спорно. Где бы не отдыхал в Европе,мире- через 2 недели уже домой в Киев "тянет". Скучаешь по городу. Переехать жить на ПМЖ вообще не каждый сможет. Это от склада характера зависит. Плющит почти всех тоска- просто браваду гонят.
Да, в Киев тянет. К запаркованным тротуарам, к забитым лотками торговцев переходам, к смогу и запаху выхлопа, от которого начинает болеть голова, к рекламе наркоты на каждой стене, к...
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