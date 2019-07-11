Більшість українців не планують залишатися у Польщі -...

Додано: Пон 15 лип, 2019 10:53

SMOKE написав: Gastarbaiter написав: Да, в Киев тянет. К запаркованным тротуарам, к забитым лотками торговцев переходам, к смогу и запаху выхлопа, от которого начинает болеть голова, к рекламе наркоты на каждой стене, к... Да, в Киев тянет. К запаркованным тротуарам, к забитым лотками торговцев переходам, к смогу и запаху выхлопа, от которого начинает болеть голова, к рекламе наркоты на каждой стене, к...

Некоторые люди во всем видят негатив. Киев- прекрасен. Нужно просто чувствовать город. Никакого смога и выхлопов нет, город утопает в зелени. Живу всю жизнь и ни разу не видел рекламы наркоты. Ни разу. Как она выглядит-то? "Нужен кокс-звоните по телефону" Что за бред про каждую стену?! Машин не больше чем в любой столице мира, хотя за парковку я бы жёстко наказывал, тут соглашусь. Но это все такие мелочные мелочи и все равно тянет домой. Некоторые люди во всем видят негатив. Киев- прекрасен. Нужно просто чувствовать город. Никакого смога и выхлопов нет, город утопает в зелени. Живу всю жизнь и ни разу не видел рекламы наркоты. Ни разу. Как она выглядит-то? "Нужен кокс-звоните по телефону" Что за бред про каждую стену?! Машин не больше чем в любой столице мира, хотя за парковку я бы жёстко наказывал, тут соглашусь. Но это все такие мелочные мелочи и все равно тянет домой.

Он был прекрасен в конце 90-х - начале 00-х.Про наркоту: посмотрите на стены вокруг с надписями "соль" и телеграмм-каналами. Или вы думаете, что это соли для ванн так продают? А "полетаем" - это реклама полетов на воздушном шаре, очевидно. Все стены в спальных районах в этой гадости. Переходы, возле школ, везде.По любому переходу невозможно пройти из-за лотков торговцев и их покупателей. Бабки с пучками петрушки оккупировали остановки так, что сложно войти-выйти из транспорта.Идя по тротуару, периодически приходится перелезать (буквально) через запаркованные авто.Горизонт виден только с 30+ этажа.Выхлопов нет, но после 10 минут на оживленном проспекте начинает болеть голова и во рту стойкий привкус дизельного выхлопа. Это с непривычки. Когда жил в Киеве - такого не замечал. А грязная дымка над центром, хорошо видимая с любого моста в теплый солнечный день, это, видимо, неразвеявшийся дым от вчерашнего фейерверка.Зелень - ну пока еще есть, не отнять.Возможно, вы дальше Крещатика не бываете и тогда Киев действительно может казаться прекрасным? Все это мелочи, но из совокупности мелочей и складывается общее впечатление о городе.