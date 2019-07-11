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Більшість українців не планують залишатися у Польщі -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 14 лип, 2019 20:46
swan forever написав: otg написав: zloy_ukr написав:
Оптимистичный прогноз. С Италией было то-же. Но практически никто не вернулся.
Чушь не рассказывайте. Вы сначала поговорите с заробитчанами. Большинство там не собирается оставаться, даже этнические поляки. Говорят там можно поработать, а жить лучше здесь.
Буквально десять дней назад разговаривал именно в Италии. Не собираются возвращаться, не хотят. Так прямо и спрашивал - на Родину не тянет? Ответ - нет. Иногда - совсем не тянет.
На такую родину не тянет почти всех. Но условия для того чтобы остаться там имеет может один из 100.
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Ratatui
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Додано: Нед 14 лип, 2019 21:18
Надо разделять три категории
- те, кто приехал по безвизу, и выполняет неквалифицированную работу без оформления
- те, кто выполняет не особо квалифицированную работу, но получил разрешение (т.е. оформлен официально)
- те, кто не только получил рабочую визу, bluecard или другие официальные документы, но и выполняет относительно (или даже очень) квалифицированную работу
У последней группы и зарплата выше, и условия жизни и работы лучше, и перспектив больше.
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Додано: Нед 14 лип, 2019 22:58
Ratatui написав:
На такую родину не тянет почти всех. Но условия для того чтобы остаться там имеет может один из 100.
Очень спорно. Где бы не отдыхал в Европе,мире- через 2 недели уже домой в Киев "тянет". Скучаешь по городу. Переехать жить на ПМЖ вообще не каждый сможет. Это от склада характера зависит. Плющит почти всех тоска- просто браваду гонят.
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SMOKE
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Додано: Пон 15 лип, 2019 01:30
SMOKE написав: Ratatui написав:
На такую родину не тянет почти всех. Но условия для того чтобы остаться там имеет может один из 100.
Очень спорно. Где бы не отдыхал в Европе,мире- через 2 недели уже домой в Киев "тянет". Скучаешь по городу. Переехать жить на ПМЖ вообще не каждый сможет. Это от склада характера зависит. Плющит почти всех тоска- просто браваду гонят.
Да, в Киев тянет. К запаркованным тротуарам, к забитым лотками торговцев переходам, к смогу и запаху выхлопа, от которого начинает болеть голова, к рекламе наркоты на каждой стене, к...
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Gastarbaiter
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Додано: Пон 15 лип, 2019 06:53
Gastarbaiter написав: SMOKE написав: Ratatui написав:
На такую родину не тянет почти всех. Но условия для того чтобы остаться там имеет может один из 100.
Очень спорно. Где бы не отдыхал в Европе,мире- через 2 недели уже домой в Киев "тянет". Скучаешь по городу. Переехать жить на ПМЖ вообще не каждый сможет. Это от склада характера зависит. Плющит почти всех тоска- просто браваду гонят.
Да, в Киев тянет. К запаркованным тротуарам, к забитым лотками торговцев переходам, к смогу и запаху выхлопа, от которого начинает болеть голова, к рекламе наркоты на каждой стене, к...
Некоторые люди во всем видят негатив. Киев- прекрасен. Нужно просто чувствовать город. Никакого смога и выхлопов нет, город утопает в зелени. Живу всю жизнь и ни разу не видел рекламы наркоты. Ни разу. Как она выглядит-то? "Нужен кокс-звоните по телефону" Что за бред про каждую стену?! Машин не больше чем в любой столице мира, хотя за парковку я бы жёстко наказывал, тут соглашусь. Но это все такие мелочные мелочи и все равно тянет домой.
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SMOKE
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Додано: Пон 15 лип, 2019 08:34
sergiy_mileshko написав:
Двое из пяти... Т.е. 40% - это всего?
Как по мне, то 40% - это дофига
Автор статьи многое не договаривает.
Польские власти обеспокоены тенденций - наши приезжают, легализуются, а через какое-то время едут дальше, туда же, куда и поляки, - в Германию, Чехию и т. д.
То есть, из приехавших 40% планируют остаться, еще процентов 20-30% планируют релокацию в более развитые страны. Среди приехавших на учебу в Польшу, планирующих переезд дальше вообще доля порядка 80%.
Вот это и есть более полная статистика.
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Додано: Пон 15 лип, 2019 10:04
В начале 2020 Германию ожидают изменения в условиях набора для иностранных граждан не входящих в ЕС.
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Додано: Пон 15 лип, 2019 10:53
SMOKE написав: Gastarbaiter написав:
Да, в Киев тянет. К запаркованным тротуарам, к забитым лотками торговцев переходам, к смогу и запаху выхлопа, от которого начинает болеть голова, к рекламе наркоты на каждой стене, к...
Некоторые люди во всем видят негатив. Киев- прекрасен. Нужно просто чувствовать город. Никакого смога и выхлопов нет, город утопает в зелени. Живу всю жизнь и ни разу не видел рекламы наркоты. Ни разу. Как она выглядит-то? "Нужен кокс-звоните по телефону" Что за бред про каждую стену?! Машин не больше чем в любой столице мира, хотя за парковку я бы жёстко наказывал, тут соглашусь. Но это все такие мелочные мелочи и все равно тянет домой.
Он был прекрасен в конце 90-х - начале 00-х.
Про наркоту: посмотрите на стены вокруг с надписями "соль" и телеграмм-каналами. Или вы думаете, что это соли для ванн так продают? А "полетаем" - это реклама полетов на воздушном шаре, очевидно. Все стены в спальных районах в этой гадости. Переходы, возле школ, везде.
По любому переходу невозможно пройти из-за лотков торговцев и их покупателей. Бабки с пучками петрушки оккупировали остановки так, что сложно войти-выйти из транспорта.
Идя по тротуару, периодически приходится перелезать (буквально) через запаркованные авто.
Горизонт виден только с 30+ этажа.
Выхлопов нет, но после 10 минут на оживленном проспекте начинает болеть голова и во рту стойкий привкус дизельного выхлопа. Это с непривычки. Когда жил в Киеве - такого не замечал. А грязная дымка над центром, хорошо видимая с любого моста в теплый солнечный день, это, видимо, неразвеявшийся дым от вчерашнего фейерверка.
Зелень - ну пока еще есть, не отнять.
Возможно, вы дальше Крещатика не бываете и тогда Киев действительно может казаться прекрасным? Все это мелочи, но из совокупности мелочей и складывается общее впечатление о городе.
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Додано: Пон 15 лип, 2019 23:05
oleksandrnovosad29 написав:
Фейк. Один українець їде а вже за рік забирає всю родину з трьох або чотирьох чоловік, так було в багатьох знайомих.
Забирє на роботу а не на ПМЖ. Чувствуете разницу?
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Додано: Пон 15 лип, 2019 23:07
swan forever написав: otg написав: zloy_ukr написав:
Оптимистичный прогноз. С Италией было то-же. Но практически никто не вернулся.
Чушь не рассказывайте. Вы сначала поговорите с заробитчанами. Большинство там не собирается оставаться, даже этнические поляки. Говорят там можно поработать, а жить лучше здесь.
Буквально десять дней назад разговаривал именно в Италии. Не собираются возвращаться, не хотят. Так прямо и спрашивал - на Родину не тянет? Ответ - нет. Иногда - совсем не тянет.
А я разговариваю постоянно. Все вернулись. Единицы в Италии да осели, но это единицы. С Польши все приезжают.
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