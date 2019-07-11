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Більшість українців не планують залишатися у Польщі -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 16 лип, 2019 07:58
otg написав:
А я разговариваю постоянно. Все вернулись. Единицы в Италии да осели, но это единицы. С Польши все приезжают.
Из своего офиса (Польша) не знаю никого, кто бы вернулся в Украину. А это десятки людей и 2+ года.
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