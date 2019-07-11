Більшість українців не планують залишатися у Польщі -...

Из своего офиса (Польша) не знаю никого, кто бы вернулся в Украину. А это десятки людей и 2+ года.
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Додано: Вів 16 лип, 2019 07:58
Додано: Вів 16 лип, 2019 08:13
Когда как. Вы не допускаете ситуацию, что один человек может зарабатывать достаточно для содержания семьи? В Польше даже на 1,5 средних зарплаты семья может прожить скромно, но не бедно.
Додано: Вів 16 лип, 2019 10:09
Так они работают смысл возвращаться? Тем более в офисе это же мечта гасарбайтера! Вот если бы на мясокомбинате вы работали тогда было бы интересно узнать многие ли задержались.
Додано: Сер 17 лип, 2019 21:25
Может, только при чем это к теме? Факт есть факт. Из тех заробитчан кого я знаю ни один не остался там. Знаю про сына одной врачихи. Да он остался в Польше, но он там учился, после учебы просто хорошо пристроился в консульстве одной европейской страны. А вот те кто едет туда арбайтен все возвратились. Вот недавно одного встретил, правда не из Польши, а из Словакии приехал. Говорит, как пересек границу, готов был родную землю целовать
Додано: Чет 18 лип, 2019 10:51
Так в основном и едут работать. Но очевидно, что среди приехавших по безвизу и работающих через какое-то агентство по договору подряда по 12 часов 6 дней в неделю на мясокомбинате, периодически кидаемых на деньги этим самым агентством и живущих в скотских условиях, количество желающих остаться будет минимально.
Среди остальных же настолько никто не хочет оставаться, что на подачу документов на разрешение пребывания запись на 2 месяца вперед. Прирост выданных украинцам разрешений за первую половину 2019 года +20 тыс.
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