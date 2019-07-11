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Більшість українців не планують
залишатися у Польщі -...

Більшість українців не планують залишатися у Польщі -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 07:58

  otg написав:А я разговариваю постоянно. Все вернулись. Единицы в Италии да осели, но это единицы. С Польши все приезжают.

Из своего офиса (Польша) не знаю никого, кто бы вернулся в Украину. А это десятки людей и 2+ года.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 08:13

  otg написав:
  oleksandrnovosad29 написав:Фейк. Один українець їде а вже за рік забирає всю родину з трьох або чотирьох чоловік, так було в багатьох знайомих.
Забирє на роботу а не на ПМЖ. Чувствуете разницу?

Когда как. Вы не допускаете ситуацию, что один человек может зарабатывать достаточно для содержания семьи? В Польше даже на 1,5 средних зарплаты семья может прожить скромно, но не бедно.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 10:09

  Gastarbaiter написав:
  otg написав:А я разговариваю постоянно. Все вернулись. Единицы в Италии да осели, но это единицы. С Польши все приезжают.

Из своего офиса (Польша) не знаю никого, кто бы вернулся в Украину. А это десятки людей и 2+ года.


Так они работают смысл возвращаться? Тем более в офисе это же мечта гасарбайтера! Вот если бы на мясокомбинате вы работали тогда было бы интересно узнать многие ли задержались.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 21:25

  Gastarbaiter написав:Когда как. Вы не допускаете ситуацию, что один человек может зарабатывать достаточно для содержания семьи? В Польше даже на 1,5 средних зарплаты семья может прожить скромно, но не бедно.
Может, только при чем это к теме? Факт есть факт. Из тех заробитчан кого я знаю ни один не остался там. Знаю про сына одной врачихи. Да он остался в Польше, но он там учился, после учебы просто хорошо пристроился в консульстве одной европейской страны. А вот те кто едет туда арбайтен все возвратились. Вот недавно одного встретил, правда не из Польши, а из Словакии приехал. Говорит, как пересек границу, готов был родную землю целовать :)
otg
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 10:51

  otg написав:А вот те кто едет туда арбайтен все возвратились. Вот недавно одного встретил, правда не из Польши, а из Словакии приехал. Говорит, как пересек границу, готов был родную землю целовать :)

Так в основном и едут работать. Но очевидно, что среди приехавших по безвизу и работающих через какое-то агентство по договору подряда по 12 часов 6 дней в неделю на мясокомбинате, периодически кидаемых на деньги этим самым агентством и живущих в скотских условиях, количество желающих остаться будет минимально.
Среди остальных же настолько никто не хочет оставаться, что на подачу документов на разрешение пребывания запись на 2 месяца вперед. Прирост выданных украинцам разрешений за первую половину 2019 года +20 тыс.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 21:24

  Gastarbaiter написав:
  otg написав:А вот те кто едет туда арбайтен все возвратились. Вот недавно одного встретил, правда не из Польши, а из Словакии приехал. Говорит, как пересек границу, готов был родную землю целовать :)

Так в основном и едут работать. Но очевидно, что среди приехавших по безвизу и работающих через какое-то агентство по договору подряда по 12 часов 6 дней в неделю на мясокомбинате, периодически кидаемых на деньги этим самым агентством и живущих в скотских условиях, количество желающих остаться будет минимально.
Среди остальных же настолько никто не хочет оставаться, что на подачу документов на разрешение пребывания запись на 2 месяца вперед. Прирост выданных украинцам разрешений за первую половину 2019 года +20 тыс.
Я не пойму что Вы пытаетесь доказать. Я же говорю что общаюсь со множеством людей приехавших от туда. Никого не знаю, кто остался. Может и есть кто то. Но это единицы, по сравнению с тем какое количествао наших людей там находятся.
otg
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 22:51

  otg написав:Я не пойму что Вы пытаетесь доказать. Я же говорю что общаюсь со множеством людей приехавших от туда. Никого не знаю, кто остался. Может и есть кто то. Но это единицы, по сравнению с тем какое количествао наших людей там находятся.

Что, несмотря на относительно утешительные результаты опроса в обсуждаемой статье, Украина уже потеряла довольно большое количество квалифицированных работников и продолжает их терять.
Gastarbaiter
 
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