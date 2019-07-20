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Більшість українців не планують
залишатися у Польщі -...

Більшість українців не планують залишатися у Польщі -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 08:21

Re: Більшість українців не планують залишатися у Польщі -...

Там залишається лише молодь, а старші повертаються на батьківщину.
Не Я
 
Повідомлень: 6
З нами з: 14.07.19
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