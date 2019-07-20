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Більшість українців не планують
залишатися у Польщі -...

Більшість українців не планують залишатися у Польщі -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 08:21

Re: Більшість українців не планують залишатися у Польщі -...

Там залишається лише молодь, а старші повертаються на батьківщину.
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 10:24

  otg написав:
  Ratatui написав:
Не всех потеряла. Ко мне на фирму пришел парень после года в Польше. Сказал ну их в ...опу тех пшеков.
Так если ЗП от 13 тыс, в Польшу нет смысла ехать. Ну это у вас в Киеве так. В регионах пока работы нет, а если есть то мин в двое дешевле. Нужны инвесторы в страну, тогда все кардинально изменится. Только относительно этого одни разговоры. Конкретных решений для привлечения инвесторов никто не собирается принимать.


Таки да. Только я до Киева километров 400 не доехал. Да и в Киеве побольше 13 надо жильё трохи кусается.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 11:04

  Ratatui написав:
Таки да. Только я до Киева километров 400 не доехал. Да и в Киеве побольше 13 надо жильё трохи кусается.
Ну не все жилье снимают. В Хмельницке таким еще труднее. Снять стоит 3-4 тыс, а если доход 6-7 как жить? :)
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 11:51

  swan forever написав:Gastarbaiter
Индия просто удивила. И это при том, что засилье индусов по всему миру уже по-круче китаёз.

Не каждый индус с индии. Пакистан же.

Очень трудно решить формальные вопросы, трудно получить вид на жительство, очень трудно получить легальное разрешение на работу”

Ложь. Проще чем где либо. Легальное трудоустройство даже проще чем у нас.
Есть по сути две проблемы - язык и семья.
wild2006
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