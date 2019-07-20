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Більшість українців не планують
залишатися у Польщі -...

Більшість українців не планують залишатися у Польщі -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2019 08:25

  otg написав:
  andrein написав:Не планирует возвращаться с Польши как раз молодежь . А смысл ? В 25 лет у них на Украине нет ни хаты ни лопаты, а в Польше хоть лопата есть. Учитывая демографическую яму, при таких раскладах получаем яму в квадрате. В итоге к 2030 году нас будет 22 млн. пенсионеров на Украине с госдолгом 222 млрд.долл. Идем дорогой Литвы и Болгарии. Евроинтеграция . :)
Кстати, заметили, что помидоры и огурцы уже некому выращивать и собирать. Село вымирает.
Данные Госстата показывают, что средний возраст главы семьи в сельской местности – 59 лет. По некоторым оценкам, уже к 2030 году из 6,9 млн собственников земельных паев в живых останется всего 3 миллиона.
https://etcetera.media/ukrainskie-sela- ... alshe.html
В течении ближайших лет, стоимость продуктов питания в Украине можно будет с легкостью определить по формуле Роттердам+. :)
Чушь очередная. РосТВ насмотрелся. :)

2015 год - импорт начальников в Украину
2017 год - безвиз, экспорт рабсилы, импорт сала из Польши и Германии
2019 год - супермаркет АТБ - картошка египетская, лук узбекский, томаты турецкие и это в разгар сезона сбора этих овощей в Украине.
Аграрная супердержава. :)
Украина за год в пять раз нарастила закупку овощей "борщевого набора", а в апреле - почти в два раза.За 10 месяцев сезона 2018/2019 года Украина успела импортировать рекордные 112 тыс. тонн овощей "борщевого набора". Наиболее острая потребность в импорте в этом сезоне была в луке.
http://www.dsnews.ua/agro/import-ovoshc ... 2019194600
andrein
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2019 18:18

  andrein написав: 2015 год - импорт начальников в Украину
2017 год - безвиз, экспорт рабсилы, импорт сала из Польши и Германии
2019 год - супермаркет АТБ - картошка египетская, лук узбекский, томаты турецкие и это в разгар сезона сбора этих овощей в Украине.
Аграрная супердержава. :)
Украина за год в пять раз нарастила закупку овощей "борщевого набора", а в апреле - почти в два раза.За 10 месяцев сезона 2018/2019 года Украина успела импортировать рекордные 112 тыс. тонн овощей "борщевого набора". Наиболее острая потребность в импорте в этом сезоне была в луке.
http://www.dsnews.ua/agro/import-ovoshc ... 2019194600
Не, надо границы закрыть. Сплошной совок в голове. :) 112 тыс тонн это мелочь для Украины.
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 01:16

  Ratatui написав:Не всех потеряла. Ко мне на фирму пришел парень после года в Польше. Сказал ну их в ...опу тех пшеков.

На какую должность? И чем ему так плохо было у поляков?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 19:37

  Gastarbaiter написав:
  Ratatui написав:Не всех потеряла. Ко мне на фирму пришел парень после года в Польше. Сказал ну их в ...опу тех пшеков.

На какую должность? И чем ему так плохо было у поляков?


Тем, что там раком стоять 6 дней в неделю по 12 часов, жить в комнате с рогулями зи Львова в 4ом. Без жены ( с дунькой кулачковой), без детей и .т.д. Прелести ещё те. Сказал если тут 10-12 зарабатывать то нафиг та Польша. А у меня можно и больше зарабатывать было бы желание.
Ratatui
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