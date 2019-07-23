Більшість українців не планують залишатися у Польщі -...
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andrein написав:Не планирует возвращаться с Польши как раз молодежь . А смысл ? В 25 лет у них на Украине нет ни хаты ни лопаты, а в Польше хоть лопата есть. Учитывая демографическую яму, при таких раскладах получаем яму в квадрате. В итоге к 2030 году нас будет 22 млн. пенсионеров на Украине с госдолгом 222 млрд.долл. Идем дорогой Литвы и Болгарии. Евроинтеграция . Кстати, заметили, что помидоры и огурцы уже некому выращивать и собирать. Село вымирает. Данные Госстата показывают, что средний возраст главы семьи в сельской местности – 59 лет. По некоторым оценкам, уже к 2030 году из 6,9 млн собственников земельных паев в живых останется всего 3 миллиона. https://etcetera.media/ukrainskie-sela- ... alshe.html В течении ближайших лет, стоимость продуктов питания в Украине можно будет с легкостью определить по формуле Роттердам+.
Чушь очередная. РосТВ насмотрелся.
2015 год - импорт начальников в Украину 2017 год - безвиз, экспорт рабсилы, импорт сала из Польши и Германии 2019 год - супермаркет АТБ - картошка египетская, лук узбекский, томаты турецкие и это в разгар сезона сбора этих овощей в Украине. Аграрная супердержава. Украина за год в пять раз нарастила закупку овощей "борщевого набора", а в апреле - почти в два раза.За 10 месяцев сезона 2018/2019 года Украина успела импортировать рекордные 112 тыс. тонн овощей "борщевого набора". Наиболее острая потребность в импорте в этом сезоне была в луке. http://www.dsnews.ua/agro/import-ovoshc ... 2019194600
andrein написав: 2015 год - импорт начальников в Украину 2017 год - безвиз, экспорт рабсилы, импорт сала из Польши и Германии 2019 год - супермаркет АТБ - картошка египетская, лук узбекский, томаты турецкие и это в разгар сезона сбора этих овощей в Украине. Аграрная супердержава. Украина за год в пять раз нарастила закупку овощей "борщевого набора", а в апреле - почти в два раза.За 10 месяцев сезона 2018/2019 года Украина успела импортировать рекордные 112 тыс. тонн овощей "борщевого набора". Наиболее острая потребность в импорте в этом сезоне была в луке. http://www.dsnews.ua/agro/import-ovoshc ... 2019194600
Не, надо границы закрыть. Сплошной совок в голове. 112 тыс тонн это мелочь для Украины.
Ratatui написав:Не всех потеряла. Ко мне на фирму пришел парень после года в Польше. Сказал ну их в ...опу тех пшеков.
На какую должность? И чем ему так плохо было у поляков?
Тем, что там раком стоять 6 дней в неделю по 12 часов, жить в комнате с рогулями зи Львова в 4ом. Без жены ( с дунькой кулачковой), без детей и .т.д. Прелести ещё те. Сказал если тут 10-12 зарабатывать то нафиг та Польша. А у меня можно и больше зарабатывать было бы желание.
Ratatui написав:Не всех потеряла. Ко мне на фирму пришел парень после года в Польше. Сказал ну их в ...опу тех пшеков.
На какую должность? И чем ему так плохо было у поляков?
Тем, что там раком стоять 6 дней в неделю по 12 часов, жить в комнате с рогулями зи Львова в 4ом. Без жены ( с дунькой кулачковой), без детей и .т.д. Прелести ещё те. Сказал если тут 10-12 зарабатывать то нафиг та Польша. А у меня можно и больше зарабатывать было бы желание.
Я, вроде, писал про квалифицированных работников, а не про 12 часов раком на клубнике. В Польше ведь тоже можно намного больше, чем пару тыс. зл. чистыми иметь. Было бы желание и навыки. За тех, кто кроме простейших операций "подай-принеси" ничего не способен делать, переживать не стоит. Они точно никуда надолго не выедут.
А где возьмутся спецы? За 28 лет развалено всё профтехобразование. Нормальным спецам сейчас уже далеко за 50. Сейчас же одни юристы и менеджеры выпускаются коих на западе и так хватает. Поэтому основная участь гастарбайтеров стояние раком в поле, рубание ж*** курам на мясокомбинате и джек пот-ДАЛЬНОБОЙ, Только единицы находят что-то нормальное и денежное. Но фур на всех не хватит попёрли белорусы, молдоване и даже русские.
andrein написав: 2015 год - импорт начальников в Украину 2017 год - безвиз, экспорт рабсилы, импорт сала из Польши и Германии 2019 год - супермаркет АТБ - картошка египетская, лук узбекский, томаты турецкие и это в разгар сезона сбора этих овощей в Украине. Аграрная супердержава. Украина за год в пять раз нарастила закупку овощей "борщевого набора", а в апреле - почти в два раза.За 10 месяцев сезона 2018/2019 года Украина успела импортировать рекордные 112 тыс. тонн овощей "борщевого набора". Наиболее острая потребность в импорте в этом сезоне была в луке. http://www.dsnews.ua/agro/import-ovoshc ... 2019194600
Не, надо границы закрыть. Сплошной совок в голове. 112 тыс тонн это мелочь для Украины.
Вот , что творит совок в голове (кровавая тоталитарная Коммунистическая партия).