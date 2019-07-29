Більшість українців не планують залишатися у Польщі -...

andrein написав:

Не планирует возвращаться с Польши как раз молодежь . А смысл ? В 25 лет у них на Украине нет ни хаты ни лопаты, а в Польше хоть лопата есть. Учитывая демографическую яму, при таких раскладах получаем яму в квадрате. В итоге к 2030 году нас будет 22 млн. пенсионеров на Украине с госдолгом 222 млрд.долл. Идем дорогой Литвы и Болгарии. Евроинтеграция .Кстати, заметили, что помидоры и огурцы уже некому выращивать и собирать. Село вымирает.Данные Госстата показывают, что средний возраст главы семьи в сельской местности – 59 лет. По некоторым оценкам, уже к 2030 году из 6,9 млн собственников земельных паев в живых останется всего 3 миллиона.В течении ближайших лет, стоимость продуктов питания в Украине можно будет с легкостью определить по формуле Роттердам+.