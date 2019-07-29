Більшість українців не планують залишатися у Польщі -...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 30 лип, 2019 22:18
otg написав:
Вот совок не может ловить мышей, а капитализм может.
Но что-то пошло не так в автомобильной столице капитализма.
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andrein
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