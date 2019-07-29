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Більшість українців не планують залишатися у Польщі -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 30 лип, 2019 22:18
otg написав:
Вот совок не может ловить мышей, а капитализм может.
Но что-то пошло не так в автомобильной столице капитализма.
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andrein
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Додано: Сер 31 лип, 2019 07:18
andrein написав:
Под чутким руководством Компартии.
У китайцев один начальник и сто рабочих а у нас на два раба три прораба и пять корупционеров.
Чушь.Коррупционеров вы как раз своим совком и создали.
Но что-то пошло не так в автомобильной столице капитализма.
Это нормально. Экономика циклична. И в Китае так. Разоряются в год мл-ны предприятий. Это капиталимзм деточка (с)
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otg
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Додано: Сер 31 лип, 2019 13:34
Ratatui написав:
и джек пот-ДАЛЬНОБОЙ, Только единицы находят что-то нормальное и денежное.
Но фур на всех не хватит попёрли белорусы, молдоване и даже русские.
80 тыс. украинцев получило права на грузовики в Польше. При этом на рынке все равно не хвататет 100 тыс. водителей.
Choć ponad 80 tysięcy obywateli Ukrainy zdobyło w Polsce prawo jazdy na ciężarówki, na rynku pracy nadal brakuje ponad 100 tys. zawodowych kierowców - twierdzą przedstawiciele Związku "Transport i Logistyka Polska", cytowani przez RMF24.
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Gastarbaiter
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Додано: Сер 31 лип, 2019 16:49
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Sommer
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Додано: Сер 31 лип, 2019 17:58
Gastarbaiter написав: Ratatui написав:
и джек пот-ДАЛЬНОБОЙ, Только единицы находят что-то нормальное и денежное.
Но фур на всех не хватит попёрли белорусы, молдоване и даже русские.
80 тыс. украинцев получило права на грузовики в Польше. При этом на рынке все равно не хвататет 100 тыс. водителей.
Choć ponad 80 tysięcy obywateli Ukrainy zdobyło w Polsce prawo jazdy na ciężarówki, na rynku pracy nadal brakuje ponad 100 tys. zawodowych kierowców - twierdzą przedstawiciele Związku "Transport i Logistyka Polska", cytowani przez RMF24.
На полтора ляма гастарбайтеров это даже не 10 процентов. Остальные стоят раком вы это подтверждаете. И 100 000 место-водителей тоже закончатся. Поэтому поза прачки в приоритете.
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Ratatui
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