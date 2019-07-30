Більшість українців не планують залишатися у Польщі -...
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Ratatui написав:и джек пот-ДАЛЬНОБОЙ, Только единицы находят что-то нормальное и денежное. Но фур на всех не хватит попёрли белорусы, молдоване и даже русские.
80 тыс. украинцев получило права на грузовики в Польше. При этом на рынке все равно не хвататет 100 тыс. водителей.
Choć ponad 80 tysięcy obywateli Ukrainy zdobyło w Polsce prawo jazdy na ciężarówki, na rynku pracy nadal brakuje ponad 100 tys. zawodowych kierowców - twierdzą przedstawiciele Związku "Transport i Logistyka Polska", cytowani przez RMF24.
Ratatui написав:и джек пот-ДАЛЬНОБОЙ, Только единицы находят что-то нормальное и денежное. Но фур на всех не хватит попёрли белорусы, молдоване и даже русские.
80 тыс. украинцев получило права на грузовики в Польше. При этом на рынке все равно не хвататет 100 тыс. водителей.
Choć ponad 80 tysięcy obywateli Ukrainy zdobyło w Polsce prawo jazdy na ciężarówki, na rynku pracy nadal brakuje ponad 100 tys. zawodowych kierowców - twierdzą przedstawiciele Związku "Transport i Logistyka Polska", cytowani przez RMF24.
На полтора ляма гастарбайтеров это даже не 10 процентов. Остальные стоят раком вы это подтверждаете. И 100 000 место-водителей тоже закончатся. Поэтому поза прачки в приоритете.
andrein написав:Тільки 6% українських заробітчан не збираються залишатися в Польщі назавжди. Такі дані опитування проведеного серед українців, що працюють в Польщі, оприлюднила Агенція працевлаштування Personnel Service. https://mresearcher.com/2019/08/tilki-6 ... vzhdi.html
Ну чушь всякую постите. Даже те кто хочет там остаться не могут этого сделать