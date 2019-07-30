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Більшість українців не планують
залишатися у Польщі -...

Більшість українців не планують залишатися у Польщі -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 22:18

  otg написав: Вот совок не может ловить мышей, а капитализм может.

Но что-то пошло не так в автомобильной столице капитализма. :)
andrein
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 07:18

  andrein написав: Под чутким руководством Компартии.
У китайцев один начальник и сто рабочих а у нас на два раба три прораба и пять корупционеров.
Чушь.Коррупционеров вы как раз своим совком и создали.
Но что-то пошло не так в автомобильной столице капитализма.
Это нормально. Экономика циклична. И в Китае так. Разоряются в год мл-ны предприятий. Это капиталимзм деточка (с) :)
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 13:34

  Ratatui написав:и джек пот-ДАЛЬНОБОЙ, Только единицы находят что-то нормальное и денежное.
Но фур на всех не хватит попёрли белорусы, молдоване и даже русские.

80 тыс. украинцев получило права на грузовики в Польше. При этом на рынке все равно не хвататет 100 тыс. водителей.
Choć ponad 80 tysięcy obywateli Ukrainy zdobyło w Polsce prawo jazdy na ciężarówki, na rynku pracy nadal brakuje ponad 100 tys. zawodowych kierowców - twierdzą przedstawiciele Związku "Transport i Logistyka Polska", cytowani przez RMF24.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 16:49

  andrein написав:
  otg написав: Вот совок не может ловить мышей, а капитализм может.

Но что-то пошло не так в автомобильной столице капитализма. :)


Да-да, не так, абсолютно не так. :mrgreen:
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Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 17:58

  Gastarbaiter написав:
  Ratatui написав:и джек пот-ДАЛЬНОБОЙ, Только единицы находят что-то нормальное и денежное.
Но фур на всех не хватит попёрли белорусы, молдоване и даже русские.

80 тыс. украинцев получило права на грузовики в Польше. При этом на рынке все равно не хвататет 100 тыс. водителей.
Choć ponad 80 tysięcy obywateli Ukrainy zdobyło w Polsce prawo jazdy na ciężarówki, na rynku pracy nadal brakuje ponad 100 tys. zawodowych kierowców - twierdzą przedstawiciele Związku "Transport i Logistyka Polska", cytowani przez RMF24.


На полтора ляма гастарбайтеров это даже не 10 процентов. Остальные стоят раком вы это подтверждаете. И 100 000 место-водителей тоже закончатся. Поэтому поза прачки в приоритете.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 21:43

Re: Більшість українців не планують залишатися у Польщі -...

Ребята, очнитесь! В Польшу едут не только на клубнику. Тысячи студентов выходят на рынок Польши уже со знанием языка и специальностью.
Альтернативщик
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 00:50

  Альтернативщик написав:Ребята, очнитесь! В Польшу едут не только на клубнику. Тысячи студентов выходят на рынок Польши уже со знанием языка и специальностью.

Стоит все-таки признать, что большинство даже не пытается найти в Польше работу по специальности. Но с другой стороны, простая дешевая рабсила тоже нужна.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 08:18

Тільки 6% українських заробітчан не збираються залишатися в Польщі назавжди. Такі дані опитування проведеного серед українців, що працюють в Польщі, оприлюднила Агенція працевлаштування Personnel Service.
https://mresearcher.com/2019/08/tilki-6 ... vzhdi.html
andrein
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 17:23

  andrein написав:Тільки 6% українських заробітчан не збираються залишатися в Польщі назавжди. Такі дані опитування проведеного серед українців, що працюють в Польщі, оприлюднила Агенція працевлаштування Personnel Service.
https://mresearcher.com/2019/08/tilki-6 ... vzhdi.html
Ну чушь всякую постите. Даже те кто хочет там остаться не могут этого сделать
otg
 
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