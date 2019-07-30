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Більшість українців не планують
залишатися у Польщі -...

Більшість українців не планують залишатися у Польщі -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 19:15

Ratatui
В Украине выпускники идут работать по специальности? Вопрос риторический. Живу два года в Кракове и знакомые уже бывшие студенты работают бухгалтерами, маркетологами, логистами, ит-шниками. Покупают в ипотеку недвигу.
Альтернативщик
 
Повідомлень: 123
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