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Експорт української горілки до Польщі стрімко зростає
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 15 лип, 2019 09:19
Пропонуємо до обговорення:
Польща займає третє місце за обсягами споживання горілки в світі, після США і Росії, а експорт горілки українського виробництва вже зріс на третину і може збільшитись ще на 15%.
Дивися повний текст Експорт української горілки до Польщі стрімко зростає
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Додано: Пон 15 лип, 2019 09:19
сначала обрадовался, что полякам понравился наш продукт...но, кажется, это наши её и дуют- рост потребления водки синхронен росту экспорта нашей рабочей силы)
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bgdn3333
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Додано: Пон 15 лип, 2019 09:26
Украинские акцизы на водку почти эквивалентны сухому закону, поэтому производителям надо куда-то сбывать продукцию.
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avk
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Додано: Пон 15 лип, 2019 10:35
bgdn3333 написав:
сначала обрадовался, что полякам понравился наш продукт...но, кажется, это наши её и дуют- рост потребления водки синхронен росту экспорта нашей рабочей силы)
Ага-ага. Заробитчане дуют премиум-сегмент
Польські виробники змагаються за низький ціновий сегмент, а ось імпорт — це сегмент преміум. Bayadera Group змагається зі світовими брендами Finlandia, Stumbras, Absolut.
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