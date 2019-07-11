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Експорт української горілки
до Польщі стрімко зростає

Експорт української горілки до Польщі стрімко зростає
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 09:19

Експорт української горілки до Польщі стрімко зростає

Пропонуємо до обговорення:
Польща займає третє місце за обсягами споживання горілки в світі, після США і Росії, а експорт горілки українського виробництва вже зріс на третину і може збільшитись ще на 15%.

Дивися повний текст Експорт української горілки до Польщі стрімко зростає.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 09:19

сначала обрадовался, что полякам понравился наш продукт...но, кажется, это наши её и дуют- рост потребления водки синхронен росту экспорта нашей рабочей силы)
bgdn3333
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 09:26

Украинские акцизы на водку почти эквивалентны сухому закону, поэтому производителям надо куда-то сбывать продукцию.
avk
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 10:35

  bgdn3333 написав:сначала обрадовался, что полякам понравился наш продукт...но, кажется, это наши её и дуют- рост потребления водки синхронен росту экспорта нашей рабочей силы)

Ага-ага. Заробитчане дуют премиум-сегмент :mrgreen:
Польські виробники змагаються за низький ціновий сегмент, а ось імпорт — це сегмент преміум. Bayadera Group змагається зі світовими брендами Finlandia, Stumbras, Absolut.
Gastarbaiter
 
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