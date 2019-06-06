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При вступі до вишів вимагатимуть
обов'язкове знання...

При вступі до вишів вимагатимуть обов'язкове знання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 14:27

  warlamp написав:Иными словами, у школьников из классов с изучением немецкого или французского, шансов поступить в ВУЗ уже не будет. Либо нанимать все семь лет репетитора по английскому.

Судя по идеологии существует два языка, украинский и английский.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 14:30

  Faceless написав:
ruvex написав:Тут ЗНО по государственному языку не сдал каждый 6, что уж говорить об уровне английского В1,В2.
Чем жёстче отбор на ВО, тем лучше.

По некоторым ВУЗам, некогда национального уровня уже нет никакого набора. На приемную комиссию приходят один-два человека в день. Мы уже до реформировались.
Каков будет результат подобного через 5-7 лет несложно предугадать.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 14:34

Re: При вступі до вишів вимагатимуть обов'язкове знання...

ruvex написав:
  Faceless написав:
ruvex написав:Тут ЗНО по государственному языку не сдал каждый 6, что уж говорить об уровне английского В1,В2.
Чем жёстче отбор на ВО, тем лучше.

По некоторым ВУЗам, некогда национального уровня уже нет никакого набора. На приемную комиссию приходят один-два человека в день. Мы уже до реформировались.
Каков будет результат подобного через 5-7 лет несложно предугадать.


Это абсолютно не означает, что надо набирать кого попало
Результат более жёстких требований к абитуриентам - более высокий уровень выпускников, это только плюс
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 14:42

  Faceless написав:
ruvex написав:По некоторым ВУЗам, некогда национального уровня уже нет никакого набора. На приемную комиссию приходят один-два человека в день. Мы уже до реформировались.
Каков будет результат подобного через 5-7 лет несложно предугадать.


Это абсолютно не означает, что надо набирать кого попало


Это абсолютно не означает, что набирать нужно только андроидов. Одаренный математик к примеру, может не иметь задатков к изучению языков. Если вопрос стоит - реформировать высшую школу в 0, тогда другой вопрос. Отсутствие абитуриентов это огромный шаг.
В любом случае не стоит забывать, что абитуриенты это будущие студенты, которые идут учиться. В этом главный смысл. Иначе принимайте в ВУЗы только нобелевский лауреатов.

п.с. Я бы с Вами полностью согласился, если бы к текущему времени мы имели статистику в разрезе среднего образования в 70-80% знаний по указанным уровням, от общего числа выпускников школ.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 15:00

Принудительная англофикация какая-то получается
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 15:05

Re: При вступі до вишів вимагатимуть обов'язкове знання...

  ruvex написав:Одаренный математик к примеру, может не иметь задатков к изучению языков.

Так задатков тут и не надо, никто не требует высокого уровня, средний освоить может кто угодно.
  ruvex написав:В любом случае не стоит забывать, что абитуриенты это будущие студенты, которые идут учиться. В этом главный смысл. Иначе принимайте в ВУЗы только нобелевский лауреатов.

Так речь вообще о уровне знаний а уровне хотя бы среднего. Не утрируйте.
  ruvex написав:п.с. Я бы с Вами полностью согласился, если бы к текущему времени мы имели статистику в разрезе среднего образования в 70-80% знаний по указанным уровням, от общего числа выпускников школ.

Как по мне, такой критерий для поступления только увеличит этот процент знаний, так как у тех, кто таки планировал получать ВО, но не уделял внимания уровню английского, появиться стимул уделить. А так, даже если бы статистика показала, что среди выпускников школ уровень знаний английского на уровне среднего у 1%, я все равно был бы за эту инициативу.
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