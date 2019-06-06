При вступі до вишів вимагатимуть обов'язкове знання...

Додано: Сер 17 лип, 2019 08:38

moldashavanin написав: Вы это серьезно ? этот компьютер и эта клавиатура стоят денег ! электричество стоит денег , интернет стоит денег , купить книгу - стоит денег

вот вам реальна история Вы это серьезно ? этот компьютер и эта клавиатура стоят денег ! электричество стоит денег , интернет стоит денег , купить книгу - стоит денегвот вам реальна история

moldashavanin написав: девочка фанатка Японии . изучала японский с 10 лет .

В 20 лет ее успехи были не ахты девочка фанатка Японии . изучала японский с 10 лет .В 20 лет ее успехи были не ахты

ruvex написав: сейчас нужно оплатить знания на профильной кафедре даже если ты их получил своим трудом иначе просто не сдашь предмет сейчас нужно оплатить знания на профильной кафедре даже если ты их получил своим трудом иначе просто не сдашь предмет

ruvex написав: Образование нужно преобразовать, усовершенствовать, модернизировать, а не сломать.

Если затеяли новоселье, начинать нужно с подготовки нового фундамента, а не с бездумной поломки старого, чтобы было где переночевать. Образование нужно преобразовать, усовершенствовать, модернизировать, а не сломать.Если затеяли новоселье, начинать нужно с подготовки нового фундамента, а не с бездумной поломки старого, чтобы было где переночевать.

phantom_systems написав: Деньги как раз многое решают. Почему в царской России дворяне-помещики знали французский часто лучше, чем русский? Потому что к ребёнку с детства был приставлен гувернёр-француз. В семейной библиотеке были книги на французском. Далее дорогая гимназия, где обычным делом было изучение французского, немецкого, латыни и древнегреческого. Поездки за границу для дальнейшей учёбы или просто приятного времяпрепровождения были обыденностью. А теперь сравните с крестьянским ребёнком, которого после нескольких классов церковно-приходской школы запрягали работать по хозяйству или в подмастерья к городскому дядьке. Жизнь впроголодь и работа по 12 часов в день не располагает к достижениям в области лингвистики и филологии. Деньги как раз многое решают. Почему в царской России дворяне-помещики знали французский часто лучше, чем русский? Потому что к ребёнку с детства был приставлен гувернёр-француз. В семейной библиотеке были книги на французском. Далее дорогая гимназия, где обычным делом было изучение французского, немецкого, латыни и древнегреческого. Поездки за границу для дальнейшей учёбы или просто приятного времяпрепровождения были обыденностью. А теперь сравните с крестьянским ребёнком, которого после нескольких классов церковно-приходской школы запрягали работать по хозяйству или в подмастерья к городскому дядьке. Жизнь впроголодь и работа по 12 часов в день не располагает к достижениям в области лингвистики и филологии.

Весь этот перечень понадобится только для того, чтобы подтянуть язык? Да этот набор и так уже давно - некий минимум, который нужен всем. Примерно как холодильник.Может так изучала, может такие способности. Коллега несколько лет изучала японский просто потому что захотелось, параллельно учебе. Сдала экзамен на какой-то из Б уровней.Сколько помню, из года в год эти сказки - и 20 лет назад, и 10 лет назад, и до сих пор. Но вот совпадение, распространяю их исключительно нытики, неспособные сдать предмет самостоятельно.Ужас, какое революционное изменение, прямо новый фундамент - добавить требования на уровень знания предмета, который и так повсеместно в школьной программе и который на этом уровне должен быть у выпускников школы.Во-первых, уже давно не 18 век. Уже давно нет той разницы в быту, в возможностях и доступу к знаниям, как у тамошних дворян и крестьян. Никого не запрягают после нескольких классов работать по хозяйству или в подмастерья. Что те, что те дети учатся в целом по одной программе. Сельские дети часто показывают лучшие результаты по ЗНО. Так что первое. что решает - личная мотивация, при достаточной мотивации и вопрос денег решаем