Поліція Рима затримала туриста з Нідерландів, коли він крав монети з фонтану.
Дивися повний текст Крадіжка монет із фонтану коштувала туристові 550 євро.
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Додано: Пон 15 лип, 2019 18:09
Крадіжка монет із фонтану коштувала туристові 550 євро
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Дивися повний текст Крадіжка монет із фонтану коштувала туристові 550 євро.
Додано: Пон 15 лип, 2019 18:10
Не думаю, что он на пиццу собирал, ИМХО. Скорее - искал редкие в Европе монетки из Азии или Латинской Америки. Иначе - как они мелочь из фонтана (если это €) смогли отличить от его собственной мелочи? Жлобы карабинеры...
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