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Крадіжка монет із фонтану
коштувала туристові 550 євро

Крадіжка монет із фонтану коштувала туристові 550 євро
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 18:09

Крадіжка монет із фонтану коштувала туристові 550 євро

Пропонуємо до обговорення:
Поліція Рима затримала туриста з Нідерландів, коли він крав монети з фонтану.

Дивися повний текст Крадіжка монет із фонтану коштувала туристові 550 євро.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 18:10

Не думаю, что он на пиццу собирал, ИМХО. Скорее - искал редкие в Европе монетки из Азии или Латинской Америки. Иначе - как они мелочь из фонтана (если это €) смогли отличить от его собственной мелочи? Жлобы карабинеры...
Radon
 
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