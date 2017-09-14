Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...

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1)Пакт Молотова-Риббентропа упоминался во всех школьных учебниках СССР. Там не было секретных протоколов к нему которые появились незадолго до распада СССР 2)"Историк"-порохобот Палий придумал, что Украина это более молодое название старой Руси. Вот только русины правобережной Украины до первой мировой о нем и не слышали
shapo написав:Вот только русины правобережной Украины до первой мировой о нем и не слышали
Русини в Карпатах жили. Україною, поступово, почали називати місцевість, де жили українці. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0 ... 0%B2%D0%B0) 1712 р. Йоганн-Баптист Гоманн. Карта — «Vkrania quæ et Terra Cosaccorum cum vicinis Walachiæ, Moldaviæ, Minoris, Tartariæ provinciis» (Україна чи Козацька земля з прилеглими провінціями Валахії, Молдавії й Малої Татарії). Інший український варіант назви карти — «Україна, що є Землею Козаків з сусідніми провінціями Валахії, Молдавії, Малої Татарії представлена Йоганом Баптистом Гоманном». Написи Russia Rubra (Червона Русь) та Ukraina (Україна) проведені паралельно через всю українську етнічну територію. Напис Ukraina — від Поділля до Полтавщини.[36]
1750 р. Тобіас Йоганн Маєр. Карта — «Mappa Geographica Regni Poloniae». Карта публікувалася в різних атласах (вісім версій). Напис UКRAINА (Україна) зображено великими літерами й охоплює територію від Покуття до Дніпра. UКRAIN (Україна) ототожнюється з Червоною Руссю (RED RUSSIA). Це одна із перших карт де до України належить Галичина. Червона Русь — територія від м. Ярослава та м. Перемишля (тепер Польща) до Бєлгорода (тепер Росія).[37]
1765 р.Тобіас Йоганн Маєр. Карта — "Map of the Kingdom of Poland and the Grand Dutchy of Lithuania, from Tob. Mayer of the Cosmographical Society of Nuremberg, ". Напис UКRAIN (Україна) зображено великими літерами й охоплює територію від м. Ярослава та м. Перемишля (тепер Польща) до Дніпра. UКRAIN (Україна) ототожнюється з Червоною Руссю (RED RUSSIA).[38]
На картах німецького картографа Габріеля Боденера зустрічається напис «UKRAYNE»[39].
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay написав:Русини в Карпатах жили. Україною, поступово, почали називати місцевість, де жили українці.
Серьёзно? А бывшая Станиславская, ныне Ивано-Франковской это уже горы или ещё нет? А Закарпатье где на русиновском до сих пор говорят это что? И когда поляки начали называть украинцами жителей Волынской или Ровенской областей? В картах об этом не написали и "историк" Палий ещё не нашёл с Вятровичем на пару?
lapay написав:Шото Правоборежна Україна різко всохла. Та пох.. на ляхів і кацапів з їх назвами. А як там поляки і досі називають євреїв?
Похоже, немецкие карты закончились и Прикарпатье с Закарпатьем переместилось на левый берег. Ну, и когда ответить нечего, обязательно нужно вспомнить евреев. Убожество, как и все порохоботы с новой историей Украины от Палия-Вятровича
shapo написав:Евреи жили на этом свете и имели города и письменность когда славяне ходили ещё по лесам без всякого названия
Це як - типу русинів, які, виявляється, жили не в Карпатах, а по всій земній кулі? Євреям казочку про богообраність краще палестинцям розповізти, а то вони, чомусь, в це слабо вірять. Мене не цікавить, хто кому Рабінович - я любого жирного ватана можу затролити, хоч з кіпою, хоч без.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.