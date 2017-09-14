|
|
|
Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 22 лип, 2019 15:38
Amid написав:
..
Мова - это основа государственности..
это вы сотоварищи сами себе надумали. 100500 раз приводили мультиязычные страны, и никто от этого не помер и не развалился. Если вы думаете, что Путин не придумал бы другой причины, чтобы наехать, сильно ошибаетесь
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 2692
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 319 раз.
- Подякували: 695 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 22 лип, 2019 15:51
sequence написав:
Путин не придумал бы другой причины, чтобы наехать
Именно это и говорю, это casus belli. Не было бы его, придумали бы другой.
-
Amid
-
-
- Повідомлень: 1088
- З нами з: 12.06.08
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 162 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 24 лип, 2019 12:41
katso
Нарид ещё получит своё. Наградой за глупость и невежество будут боль и страдания. 1919 и 1932-33 года это уже показали. И тогда они тоже получили по заслугам - Скоропадский им был плохой, зато потом как они большевистские лозунги на хлеб смачно намазывали.
-
Amid
-
-
- Повідомлень: 1088
- З нами з: 12.06.08
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 162 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 24 лип, 2019 14:15
Amid написав:
katso
Нарид ещё получит своё. Наградой за глупость и невежество будут боль и страдания. 1919 и 1932-33 года это уже показали. И тогда они тоже получили по заслугам - Скоропадский им был плохой, зато потом как они большевистские лозунги на хлеб смачно намазывали.
Боль и страдание у каждого свои - к кому-то они пришли еще во времена Майдана, вот Янукович им был плохой тогда
-
katso
-
-
- Повідомлень: 456
- З нами з: 16.05.12
- Подякував: 86 раз.
- Подякували: 183 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 25 лип, 2019 19:01
shapo написав:
1) Не знаю где делается ваша кондитерка, а продукцию ф-ки им. К. Маркса ел ещё 30 лет назад когда её можно было есть и она не называлась Рошен. Живу в 10 мин ходьбы от этой фабрики
2)В этом все порохоботы - на элементарный вопрос о лучших образцах украинской культуры ответить не в состоянии. Не знаете или их нет?
Подолянин написав:
Не убедительно
Написали бы сразу что работаете на фабрике
В украинской музыке вы разбираетесь так же как и в украинской кондитерке. Никак. Одно только выделение желчи при слове Украина.
Для того чтобы разбираться в конфетах от па-Рошен совсем не обязательно быть дегустатором, достаточно помнить вкус гост-овских конфет ф-ки им. К .Маркса.
Что касается музыки, то вы, по-видимому, закончили не меньше чем консерваторию, т.к. я в детстве закончил только 7-летку по фортепиано,но до сих пор арпеджио от доминантсептаккорда отличу.
Подолянин написав:
Я не удивлен. И банят вас и ваших за дело.
Не знаю кто такие "ваши", видимо, не-порохоботы.
Что касается здешнего модерирования, то оно, мягко говоря,несовершенно.
Вместо того ,чтобы забанить открыто признающегося в этом тролля
lapay написав:
Мене не цікавить, хто кому Рабінович - я любого жирного ватана можу затролити
, хоч з кіпою, хоч без.
еще и с антисемитским душком стирают посты и банят того, кто ему вежливо ответил,
да еще и,оказывается, по причине разжигания межнациональной и религиозной ненависти.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 1615
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 74 раз.
- Подякували: 486 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 25 лип, 2019 20:59
shapo написав:
Для того чтобы разбираться в конфетах от па-Рошен совсем не обязательно быть дегустатором, достаточно помнить вкус гост-овских конфет ф-ки им. К .Маркса.
Это шедевр. Ей богу. Дегустатором не обязательно но для хаятеля - достаточно
Можете еще 100 раз пробубнить "ф-ка им. К .Маркса"... Может кто-то и поведется.
shapo написав:
т.к. я в детстве закончил только 7-летку
Случайно не в Ростове
-
Подолянин
-
-
- Повідомлень: 607
- З нами з: 25.05.14
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 103 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 25 лип, 2019 21:58
Подолянин написав: shapo написав:
Для того чтобы разбираться в конфетах от па-Рошен совсем не обязательно быть дегустатором, достаточно помнить вкус гост-овских конфет ф-ки им. К .Маркса.
Это шедевр. Ей богу. Дегустатором не обязательно но для хаятеля - достаточно
Можете еще 100 раз пробубнить "ф-ка им. К .Маркса"... Может кто-то и поведется.
shapo написав:
т.к. я в детстве закончил только 7-летку
Случайно не в Ростове
1) Вы когда протухшее мясо или сыр видите тоже дегустатора зовете? А это как раз тот уровень.Или у вас есть заключения известных шоколатье о продукции Пети?
2) Нет, в Алма-Ате. А вы в какой консерватории обучались?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 1615
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 74 раз.
- Подякували: 486 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 25 лип, 2019 22:41
shapo написав: Подолянин написав: shapo написав:
Для того чтобы разбираться в конфетах от па-Рошен совсем не обязательно быть дегустатором, достаточно помнить вкус гост-овских конфет ф-ки им. К .Маркса.
Это шедевр. Ей богу. Дегустатором не обязательно но для хаятеля - достаточно
Можете еще 100 раз пробубнить "ф-ка им. К .Маркса"... Может кто-то и поведется.
shapo написав:
т.к. я в детстве закончил только 7-летку
Случайно не в Ростове
1) Вы когда протухшее мясо или сыр видите тоже дегустатора зовете? А это как раз тот уровень.Или у вас есть заключения известных шоколатье о продукции Пети?
Громкое название "шоколатье" означает всего-навсего производителя кондитерки из шоколада. Ты наверное хотел похвастаться термином и спутал с сомелье?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
-
Sommer
-
-
- Повідомлень: 4607
- З нами з: 07.04.17
- Подякував: 425 раз.
- Подякували: 537 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 25 лип, 2019 23:02
Sommer написав:
Громкое название "шоколатье" означает всего-навсего производителя кондитерки из шоколада. Ты наверное хотел похвастаться термином и спутал с сомелье?
В отличие от тебя я ничего не путаю. Вот только что создаёт этот производитель шоколадных изделий не напишешь? Неужели обертку для конфет?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 1615
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 74 раз.
- Подякували: 486 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|5023
|269688
|
|
|30
|1380
|
|
|23
|1772
|
|