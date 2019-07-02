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Vodafone підвищує
вартість деяких тарифів

Vodafone підвищує вартість деяких тарифів
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 11:13

Vodafone підвищує вартість деяких тарифів

Пропонуємо до обговорення:
Vodafone Україна з 15 липня збільшує вартість старих тарифів лінійки Vodafone Red і Red Extra.

Дивися повний текст Vodafone підвищує вартість деяких тарифів.
R2
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Это 2-е подорожание за год.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 12:01

Re: Vodafone підвищує вартість деяких тарифів

Оплата за рік підскакує у півтора разу. А за декілька років від 50 грн. у найдешевшому "Vodafone Light " до 450 грн. У такій же пропорції зросли і інші тарифні плани.
Жадність менеджерів має вести компанію до бідності, я збираюсь більше налягати на КС, хоча і вони можуть піти шляхом жадібності.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 13:22

сейчас все подтянутся, они ж в сговоре по любому
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 13:26

20 гиг за 60 грн или 0,25 на все мобильные БЕЗ ПОПОЛНЕНИЙ

https://www.lifecell.ua/uk/mobilnij-zvy ... net-zhara/
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 15:07

Повышение тарифов продолжается
blueiceua
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 15:51

Re: Vodafone підвищує вартість деяких тарифів

Ой+ написав:Оплата за рік підскакує у півтора разу. А за декілька років від 50 грн. у найдешевшому "Vodafone Light " до 450 грн. У такій же пропорції зросли і інші тарифні плани.
Жадність менеджерів має вести компанію до бідності, я збираюсь більше налягати на КС, хоча і вони можуть піти шляхом жадібності.


У Киевстара мой тариф за последние три года вырос ровно в два раза.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 18:04

Это в связи с тем, что гривна укрепилась с 28 до 25,7 или в связи с тем, что все понимают, что это укрепление - фейк?
Ferox
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