За її словами, джерела надійні і їм можна довіряти.
Дивися повний текст КСУ визнав конституційним закон про освіту.
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Додано: Сер 17 лип, 2019 09:05
КСУ визнав конституційним закон про освіту
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст КСУ визнав конституційним закон про освіту.
Додано: Сер 17 лип, 2019 09:06
Не розгорівся скандал, а Угорщина почала розповідати якою мовою мають навчатися діти в Україні. Можливо, Україна розповідає Угорщині, якою мовою мають навчатися діти в Угорщині? Я про таке не чув...
Додано: Сер 17 лип, 2019 09:10
Re: КСУ визнав конституційним закон про освіту
В Венгрии нет украиноязычных регионов.
Додано: Сер 17 лип, 2019 09:51
Зокрема через те, що всі навчаються угорською. В Україні теж не має бути угорськомовних регіонів.
Додано: Сер 17 лип, 2019 09:54
Почему ? Чем мешают угорскомовные регионы, эти венгры живут там столетиями, да и попали в состав Украины, мягко говоря случайно благодаря настойчивости на переговорах Виссарионовича.
Додано: Сер 17 лип, 2019 09:56
Додано: Сер 17 лип, 2019 10:02
Где это я написал ?
Я приверженец европейских ценностей, там сначала защищают права разных меньшинств, потом думают о большинстве.
Додано: Сер 17 лип, 2019 10:12
Ну в принципі, ваше друге речення цілком відповідає озвученому мною висновку з ваших слів, а також багатьох інших слів ваших однодумців. Я от був у Європі й, наприклад, у Франції шанують свою мову, навіть англійську мову показово ігнорують. Мені в магазині сказали так — або кажіть французькою, або я вас не розумію.
Додано: Сер 17 лип, 2019 11:35
Нашли чем гордиться Выпячивают свою глубокую обиду от утраты статуса языка международной дипломатии. И, тем не менее, поздно пить Боржоми, поезд ушел больше века назад. Поддерживая тезис freeze, напомню эпиграф с обложки моего школьного учебника английского языка П.Беха: "Скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина!" В Голландии (в отличие от Франции), например, фильмы в кинотеатрах идут на языке оригинала - и население не страдает комплексом неполноценности от слова "совсем". Ибо первичны доходы населения, а не то, по какому пути ты ползешь к самоизоляции, следуя заветам мудрого вождя Ким Ир Сена
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
Додано: Сер 17 лип, 2019 12:25
Питання складне і неоднозначне, тому будь-яка спроба розвязати його по-македонськи приречена на провал. Треба "зреть в корень" і визначитись "who is who". Є нації корінні - вони мають мати одні права. Корінні - це від слова "корінь", що вріс у землю у глиб віків, а не на 50-60 (два покоління) чи навіть 100 (три покоління). Є переселенці - вони мають мати інші права. А є О К У П А Н Т И - вони не мають мати ніяких прав! Чим відрізняється "переселенець" від "окупанта" - перший приймає умови господаря, а другий прагне навязати свої. Так от, корінні народи мають всі однакові права, в тому числі і по збереженню РІДНОЇ культури, і мови, як носія цієї культури. Тому угорська, грецька, польська, румунська та інші меншини, що проживають на теренах нинішньої України мають право залишатися собою, а українська більшість має їм в цьому всіляко сприяти, памятаючи ті часи, коли вона сама перебувала в становищі "нацменшини" на свїй землі.
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