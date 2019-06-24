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КСУ визнав конституційним
закон про освіту

КСУ визнав конституційним закон про освіту
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 09:05

КСУ визнав конституційним закон про освіту

Пропонуємо до обговорення:
За її словами, джерела надійні і їм можна довіряти.

Дивися повний текст КСУ визнав конституційним закон про освіту.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 09:06

Не розгорівся скандал, а Угорщина почала розповідати якою мовою мають навчатися діти в Україні. Можливо, Україна розповідає Угорщині, якою мовою мають навчатися діти в Угорщині? Я про таке не чув...
0mage0
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 09:10

Re: КСУ визнав конституційним закон про освіту

0mage0 написав:Не розгорівся скандал, а Угорщина почала розповідати якою мовою мають навчатися діти в Україні. Можливо, Україна розповідає Угорщині, якою мовою мають навчатися діти в Угорщині? Я про таке не чув...


В Венгрии нет украиноязычных регионов.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 09:51

  freeze написав:
0mage0 написав:Не розгорівся скандал, а Угорщина почала розповідати якою мовою мають навчатися діти в Україні. Можливо, Україна розповідає Угорщині, якою мовою мають навчатися діти в Угорщині? Я про таке не чув...


В Угорщині немає україномовних регіонів.

Зокрема через те, що всі навчаються угорською. В Україні теж не має бути угорськомовних регіонів.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 09:54

  0mage0 написав:
  freeze написав:
0mage0 написав:Не розгорівся скандал, а Угорщина почала розповідати якою мовою мають навчатися діти в Україні. Можливо, Україна розповідає Угорщині, якою мовою мають навчатися діти в Угорщині? Я про таке не чув...


В Угорщині немає україномовних регіонів.

Зокрема через те, що всі навчаються угорською. В Україні теж не має бути угорськомовних регіонів.



Почему ? Чем мешают угорскомовные регионы, эти венгры живут там столетиями, да и попали в состав Украины, мягко говоря случайно благодаря настойчивости на переговорах Виссарионовича.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 09:56

  freeze написав:Чому? Чим заважають угорскомовние регіони, ці угорці живуть там століттями, та й потрапили до складу України, м'яко кажучи випадково завдяки наполегливості на переговорах Віссаріоновича.

Вас послухати, так єдині, хто заважає в Україні — це українці.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 10:02

  0mage0 написав:
  freeze написав:Чому? Чим заважають угорскомовние регіони, ці угорці живуть там століттями, та й потрапили до складу України, м'яко кажучи випадково завдяки наполегливості на переговорах Віссаріоновича.

Вас послухати, так єдині, хто заважає в Україні — це українці.


Где это я написал ?
Я приверженец европейских ценностей, там сначала защищают права разных меньшинств, потом думают о большинстве.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 10:12

  freeze написав:
  0mage0 написав:
  freeze написав:Чому? Чим заважають угорскомовние регіони, ці угорці живуть там століттями, та й потрапили до складу України, м'яко кажучи випадково завдяки наполегливості на переговорах Віссаріоновича.

Вас послухати, так єдині, хто заважає в Україні — це українці.


Де це я написав?
Я прихильник європейських цінностей, там спочатку захищають права різних меншин, потім думають про більшість.

Ну в принципі, ваше друге речення цілком відповідає озвученому мною висновку з ваших слів, а також багатьох інших слів ваших однодумців. Я от був у Європі й, наприклад, у Франції шанують свою мову, навіть англійську мову показово ігнорують. Мені в магазині сказали так — або кажіть французькою, або я вас не розумію.
0mage0
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 11:35

  0mage0 написав:
  freeze написав:
  0mage0 написав:Вас послухати, так єдині, хто заважає в Україні — це українці.


Де це я написав?
Я прихильник європейських цінностей, там спочатку захищають права різних меншин, потім думають про більшість.

Ну в принципі, ваше друге речення цілком відповідає озвученому мною висновку з ваших слів, а також багатьох інших слів ваших однодумців. Я от був у Європі й, наприклад, у Франції шанують свою мову, навіть англійську мову показово ігнорують. Мені в магазині сказали так — або кажіть французькою, або я вас не розумію.
Нашли чем гордиться :mrgreen: Выпячивают свою глубокую обиду от утраты статуса языка международной дипломатии. И, тем не менее, поздно пить Боржоми, поезд ушел больше века назад. Поддерживая тезис freeze, напомню эпиграф с обложки моего школьного учебника английского языка П.Беха: "Скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина!" В Голландии (в отличие от Франции), например, фильмы в кинотеатрах идут на языке оригинала - и население не страдает комплексом неполноценности от слова "совсем". Ибо первичны доходы населения, а не то, по какому пути ты ползешь к самоизоляции, следуя заветам мудрого вождя Ким Ир Сена :mrgreen:
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 12:25

Питання складне і неоднозначне, тому будь-яка спроба розвязати його по-македонськи приречена на провал. Треба "зреть в корень" і визначитись "who is who". Є нації корінні - вони мають мати одні права. Корінні - це від слова "корінь", що вріс у землю у глиб віків, а не на 50-60 (два покоління) чи навіть 100 (три покоління). Є переселенці - вони мають мати інші права. А є О К У П А Н Т И - вони не мають мати ніяких прав! Чим відрізняється "переселенець" від "окупанта" - перший приймає умови господаря, а другий прагне навязати свої. Так от, корінні народи мають всі однакові права, в тому числі і по збереженню РІДНОЇ культури, і мови, як носія цієї культури. Тому угорська, грецька, польська, румунська та інші меншини, що проживають на теренах нинішньої України мають право залишатися собою, а українська більшість має їм в цьому всіляко сприяти, памятаючи ті часи, коли вона сама перебувала в становищі "нацменшини" на свїй землі.
vajnagi
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