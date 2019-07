КСУ визнав конституційним закон про освіту

Додано: Сер 17 лип, 2019 12:25

Питання складне і неоднозначне, тому будь-яка спроба розвязати його по-македонськи приречена на провал. Треба "зреть в корень" і визначитись "who is who". Є нації корінні - вони мають мати одні права. Корінні - це від слова "корінь", що вріс у землю у глиб віків, а не на 50-60 (два покоління) чи навіть 100 (три покоління). Є переселенці - вони мають мати інші права. А є О К У П А Н Т И - вони не мають мати ніяких прав! Чим відрізняється "переселенець" від "окупанта" - перший приймає умови господаря, а другий прагне навязати свої. Так от, корінні народи мають всі однакові права, в тому числі і по збереженню РІДНОЇ культури, і мови, як носія цієї культури. Тому угорська, грецька, польська, румунська та інші меншини, що проживають на теренах нинішньої України мають право залишатися собою, а українська більшість має їм в цьому всіляко сприяти, памятаючи ті часи, коли вона сама перебувала в становищі "нацменшини" на свїй землі.