КСУ визнав конституційним закон про освіту

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 17 лип, 2019 13:28
0mage0 написав: ruvex написав:
Без сумніву. Що порадите для комфортності людям говорить з народження на інших мовах?
Якщо ви про громадян України — нехай вчать українську та послуговуються нею. Так в усіх країнах. Вдома можете розмовляти хоч угорською, хоч китайською. Скільки мов знаєш, стільки разів людина і т.д. і т.п.
Это выход за зону комфортности. Одно хорошо, хоть о чистокровности пока не идет речи.
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Додано: Сер 17 лип, 2019 13:34
чем больше меня будут заставлять пользоваться укр. языком (у врача, в кафе, в магазине и т.д.) тем больше я буду сопротивляться этому. Хотя знаю укр. язык, но это моя принципиальная позиция. Фильмы смотрю на русском, благо интернет сейчас позволяет это. Телевизор использую только как большой монитор, последний раз смотрел ТВ во время "майдана", с тех пор отвернуло.
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Додано: Сер 17 лип, 2019 13:39
RomanTik написав:
чем больше меня будут заставлять пользоваться укр. языком (у врача, в кафе, в магазине и т.д.) тем больше я буду сопротивляться этому. Хотя знаю укр. язык, но это моя принципиальная позиция. Фильмы смотрю на русском, благо интернет сейчас позволяет это. Телевизор использую только как большой монитор, последний раз смотрел ТВ во время "майдана", с тех пор отвернуло.
Потому как любое принуждение психологически противоречит чувству свободности ощущений и самовыражению.
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Додано: Сер 17 лип, 2019 14:35
ruvex написав:
Ну якщо до сих пір не зрозуміло, то можна продовжувати. Підсумок так чи інакше не змусить себе чекати. Об'єднують людей не законами "проти", а законами "за". Щоб усім було комфортно жити.
Чи є у вас пропозиції щодо того, як зробити так, щоб в Україні було всім комфортно жити? (мова про мову) Включно з українцями, будь ласка.
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Додано: Сер 17 лип, 2019 15:28
0mage0 написав: ruvex написав:
Ну якщо до сих пір не зрозуміло, то можна продовжувати. Підсумок так чи інакше не змусить себе чекати. Об'єднують людей не законами "проти", а законами "за". Щоб усім було комфортно жити.
Чи є у вас пропозиції щодо того, як зробити так, щоб в Україні було всім комфортно жити? (мова про мову) Включно з українцями, будь ласка.
Местные общины должны решать, на каком языке (каких языках) учить своих же детей - это что касается начального и среднего образования.
Высшее образование в национальных ВУЗах должно быть на украинском. Во всех остальных государственных - по решению местных общин. В коммерческих - как те посчитают нужным.
Все элементарно, если не работать на мобилизацию электората и не страдать ксенофобией
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Додано: Сер 17 лип, 2019 15:41
zРадио написав:
Місцеві громади повинні вирішувати, якою мовою (якими мовами) вчити своїх же дітей - це що стосується початкової та середньої освіти.
Вища освіта в національних ВНЗ має бути українською. У всіх інших державних - за рішенням місцевих громад. У комерційних - як ті вважатимуть за потрібне.
Все елементарно, якщо не працювати на мобілізацію електорату і не страждати ксенофобією
Відколи це бажання спілкуватися своєю мовою стало ксенофобією? Отже, ви пропонуєте практично залишити все як зараз, коли українці, наприклад, в Одесі це вид на межі вимирання? І це ще зараз там повно українських шкіл, певно, якщо "громадам" віддати це рішення, там українських шкіл буде приблизно нуль. В Києві, в принципі, буде майже те саме. А питання було — як зробити, щоб було комфортно всім, в тому числі українцям.
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Додано: Сер 17 лип, 2019 15:58
0mage0 написав:
А питання було — як зробити, щоб було комфортно всім, в тому числі українцям.
Вам сейчас комфортно, что мы ведем беседу на разных языках, но отлично понимаем другу друга, или нет?
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Додано: Сер 17 лип, 2019 15:59
0mage0 написав:
Відколи це бажання спілкуватися своєю мовою стало ксенофобією?
Не перекручивайте! Ксенофобия - это как раз когда пытаются ЛИШИТЬ права говорить на своем языке!
0mage0 написав:
Отже, ви пропонуєте практично залишити все як зараз, коли українці, наприклад, в Одесі це вид на межі вимирання? І це ще зараз там повно українських шкіл, певно, якщо "громадам" віддати це рішення, там українських шкіл буде приблизно нуль. В Києві, в принципі, буде майже те саме. А питання було — як зробити, щоб було комфортно всім, в тому числі українцям.
Вопреки вашей откровенной манипуляции, украинцы не моноязычны! И вполне себе могут быть одесские, киевские, харьковские, днепровские и многие другие УКРАИНЦЫ, желающие получать образование не на украинском.
Их правами вы и другие апологеты языкового закона и предлагаете пренебречь. Казалось бы, причем здесь ксенофобия?
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