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КСУ визнав конституційним
закон про освіту

КСУ визнав конституційним закон про освіту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 17:18

  0mage0 написав:
  ruvex написав:
  0mage0 написав: А питання було — як зробити, щоб було комфортно всім, в тому числі українцям.

Вам зараз комфортно, що ми ведемо розмову на різних мовах, але чудово розуміємо один одного, чи ні?

Ні, мені не комфортно, тому я перекладаю сторінку Гугл-перекладачем.

А мне вполне комфортно, но абсолютно не понятно почему причину полной комфортности для Вас должны решать законодательно за счет моей комфортности.
п.с.
  0mage0 написав:Скільки мов знаєш, стільки разів людина і т.д. і т.п. :)
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 17:31

  0mage0 написав:Зараз українців позбавляють права говорити своєю мовою. То чому ксенофобію щодо українців ви вважаєте нормою?


Я считаю, что вы транслируете пропагандистский штамп. Но если готовы доказать свою правоту фактами, прошу перечислить по-пунктно, где, как и кем ущемляется украинский язык!

  0mage0 написав:Українці, що бажають отримувати освіту не українською? Ви розумієте, що це оксиморон?


Чушь! Оксюморон - это Быков, Лобановский, Параджанов, Патоны, Глушков, Амосов, Королев, Довженко, Булгаков, Сикорский, Терещенко, Малевич, Городецкий, Вернадский, Мечников, Лисенко, Гоголь?.. Или они не украинцы, по-вашему??

  0mage0 написав:Тобто формувати окрему державу в державі, де немає місця українській мові?


Снова чушь! Никто не подвергает сомнению приоритет украинского языка над всеми остальными. Споры точатся в диапазоне между полным и частичным исключением из общественной жизни языков нацменьшинств
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