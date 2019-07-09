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Керівника митного посту затримали
за "відкати" на...

Керівника митного посту затримали за "відкати" на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 09:26

Керівника митного посту затримали за "відкати" на...

Пропонуємо до обговорення:
Керівник одного з митних постів Державної фіскальної служби підозрюється в отриманні "відкатів" під час митного оформлення транспортних засобів.

Дивися повний текст Керівника митного посту затримали за \"відкати\" на розмитненні автомобілів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 09:27

на мелочи попался
buratinyo
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 10:00

Re: Керівника митного посту затримали за "відкати" на...

Наверное с кем-то не поделился или просто решили на его место "своего" поставить. ЧТо тут сказать - не повезло мужику :)
Laven
 
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