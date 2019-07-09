Керівник одного з митних постів Державної фіскальної служби підозрюється в отриманні "відкатів" під час митного оформлення транспортних засобів.
Дивися повний текст Керівника митного посту затримали за \"відкати\" на розмитненні автомобілів.
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Додано: Сер 17 лип, 2019 09:26
Керівника митного посту затримали за "відкати" на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Керівника митного посту затримали за \"відкати\" на розмитненні автомобілів.
Додано: Сер 17 лип, 2019 10:00
Re: Керівника митного посту затримали за "відкати" на...
Наверное с кем-то не поделился или просто решили на его место "своего" поставить. ЧТо тут сказать - не повезло мужику
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