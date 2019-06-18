АМКУ знову рекомендував мобільним операторам в Україні змінити розрахунковий період.
Дивися повний текст «Великій мобільній трійці» дали місяць на відмову від 28-денної тарифікації.
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Додано: Сер 17 лип, 2019 20:22
«Великій мобільній трійці» дали місяць на відмову від...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Великій мобільній трійці» дали місяць на відмову від 28-денної тарифікації.
Додано: Чет 18 лип, 2019 07:02
Ура, может хоть что то поменяется. Как же это неудобно платить каждые 28 дней.
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