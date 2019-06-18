АМКУ знову рекомендував мобільним операторам в Україні змінити розрахунковий період.
Дивися повний текст «Великій мобільній трійці» дали місяць на відмову від 28-денної тарифікації.
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Додано: Сер 17 лип, 2019 20:22
«Великій мобільній трійці» дали місяць на відмову від...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Великій мобільній трійці» дали місяць на відмову від 28-денної тарифікації.
Додано: Чет 18 лип, 2019 07:02
Ура, может хоть что то поменяется. Как же это неудобно платить каждые 28 дней.
Додано: Чет 18 лип, 2019 17:04
Так уже есть месячные тарифы, самые дешевые:
Киевстар 4G, 150 грн/мес
Vodafone SuperNet Start, 80 грн/мес
lifecell "Бомба", 150 грн / 30 дней
Вот только они обходятся дороже, чем 28-дневные.
Додано: Чет 18 лип, 2019 19:49
Re: «Великій мобільній трійці» дали місяць на відмову від...
3Моб - 50 грн/мес.
ИТ - 25грн/мес.
а услуг в пакете больше...)
А такая разница в цене потому, что не выкинули кучу денег на 4G тендеры и не тратят их на переделку сети.
Помните как Главкерманыч бегал самолично по тендерам и кричал - перемога - перемога..а мобильным операторам стоимость "перемоги" компенсировать то надо.. вот с нашего кармана и пылесосят.
PS Сейчас еще одна "перемога" планируется - на частоты 5G тендеры. Если после нее тарифы от 200+ станут нечего удивляться. А прогрессу радоваться надо.))
И это в принципе - правильно хочешь норм интернет и цены - привет 3Моб и Лайкамобайл с ИТ. Ну а хочеш прогресс .. тройка слоников ждет тебя..
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