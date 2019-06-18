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«Великій мобільній трійці»
дали місяць на відмову від...

«Великій мобільній трійці» дали місяць на відмову від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 20:22

«Великій мобільній трійці» дали місяць на відмову від...

Пропонуємо до обговорення:
АМКУ знову рекомендував мобільним операторам в Україні змінити розрахунковий період.

Дивися повний текст «Великій мобільній трійці» дали місяць на відмову від 28-денної тарифікації.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 07:02

Ура, может хоть что то поменяется. Как же это неудобно платить каждые 28 дней.
-Segey-
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 17:04

Так уже есть месячные тарифы, самые дешевые:

Киевстар 4G, 150 грн/мес
Vodafone SuperNet Start, 80 грн/мес
lifecell "Бомба", 150 грн / 30 дней

Вот только они обходятся дороже, чем 28-дневные.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 19:49

Re: «Великій мобільній трійці» дали місяць на відмову від...

  yanyura написав:Так уже есть месячные тарифы, самые дешевые:

Киевстар 4G, 150 грн/мес
Vodafone SuperNet Start, 80 грн/мес
lifecell "Бомба", 150 грн / 30 дней

3Моб - 50 грн/мес.
ИТ - 25грн/мес.
а услуг в пакете больше...)
А такая разница в цене потому, что не выкинули кучу денег на 4G тендеры и не тратят их на переделку сети.
Помните как Главкерманыч бегал самолично по тендерам и кричал - перемога - перемога..а мобильным операторам стоимость "перемоги" компенсировать то надо.. вот с нашего кармана и пылесосят.
PS Сейчас еще одна "перемога" планируется - на частоты 5G тендеры. Если после нее тарифы от 200+ станут нечего удивляться. А прогрессу радоваться надо.))
И это в принципе - правильно хочешь норм интернет и цены - привет 3Моб и Лайкамобайл с ИТ. Ну а хочеш прогресс .. тройка слоников ждет тебя..
Джон
 
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