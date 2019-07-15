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Кличко завинив 121 млн
гривень за "скляний міст"

Кличко завинив 121 млн гривень за "скляний міст"
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  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:19

Re: Кличко завинив 121 млн гривень за "скляний міст"

sequence написав:
  Giroi написав:..

Да, была. За 10% стоимости открытия одной станции метро открыли объект, которым пользуются не меньшее количество людей, а может даже большее.

чо?
позвольте - вы киевлянин? каждый день там топаете? по-другому никак не добраться?
Там всегда полно народа
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:25

  Faceless написав:..
Там всегда полно народа[/quote]
киевляне работу прогуливают?
или жители пригородов, просадив зарплату в Лавине идут глянуть на восьмое чудо света?
Ажиотаж быстро улетучится, а практической цели он особо не несет.
Но ремонтировать криворуко спроектированный объект придется за счет как раз киевлян.
не?
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:25

Re: терки

В новом Шулявском путепроводе Кличко не заинтересован? там будет полно машин
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:30

  Giroi написав:Этот мост нужно было построить уже давно. И все правильно Кличко сделал. Придираться можно к проекту, к смете, к реализации и т.д.


Пусть бы лучше улицы подлатал, а то яма на яме, после зимы пооставалось огрехов ого-го, и никто теперь этим, походу, даже не планирует заниматься. На проспекте Бандеры разметки вообще не осталось, сколько там полос даже не поймешь. А мэр, красавец, мосты строит!
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titanik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:36

  Giroi написав:

Да, была. За 10% стоимости открытия одной станции метро открыли объект, которым пользуются не меньшее количество людей, а может даже большее.


Этот пост для развлечения и прогулок, но никак не больше. Трудно представить что кто-то им пользуется для того чтобы сходить в магазин или на работу
Laven
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:11

Laven Уже ответили выше, что не только на работу люди ходят, чтобы хорошо работать нужно хорошо отдыхать. В наше время вообще на работу ходить необязательно ;-). Так что мост нужен, но вот нужен ли он больше других инфраструктуреых проектов, это вопрос. Для ответа на него есть эксперты-урбанисты и консультанции с громадами. Это было? Или просто попиариться решили? Я не знаю.
По качеству - это 2й вопрос.
LordEmerald
 
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