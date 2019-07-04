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Vodafone готує тариф із
абонплатою 30 грн/міс

Vodafone готує тариф із абонплатою 30 грн/міс
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 16:36

Vodafone готує тариф із абонплатою 30 грн/міс

Пропонуємо до обговорення:
Незабаром у Vodafone Ukraine з'явиться нова лінійка тарифів 4G Smart.

Дивися повний текст Vodafone готує тариф із абонплатою 30 грн/міс.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 16:36

Вотафон Захлебнулся в Жадности, опомнился наконец а то в Киевстар онлайн за 35 грн все включено 2 гига интернета 60 минут на другие сети и безлим в Кийстар
macho070707
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