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Vodafone готує тариф із абонплатою 30 грн/міс
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 18 лип, 2019 16:36
Пропонуємо до обговорення:
Незабаром у Vodafone Ukraine з'явиться нова лінійка тарифів 4G Smart.
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Додано: Чет 18 лип, 2019 16:36
Вотафон Захлебнулся в Жадности, опомнился наконец а то в Киевстар онлайн за 35 грн все включено 2 гига интернета 60 минут на другие сети и безлим в Кийстар
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macho070707
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Додано: Чет 18 лип, 2019 19:44
macho070707 написав:
Вотафон Захлебнулся в Жадности, опомнился наконец а то в Киевстар онлайн за 35 грн все включено 2 гига интернета 60 минут на другие сети и безлим
в Кийстар
Да где ж он опомнился? Звонки внутри сети – 10 грн./сутки
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EKO
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Додано: Чет 18 лип, 2019 20:03
EKO написав:
Да где ж он опомнился? Звонки внутри сети – 10 грн./сутки
А не вылазь за пакет. Это как кредитный лимит на карточке)).
А скорее всего MNP в действии.. народ бежать стал вот и почесались.
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Джон
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Додано: Чет 18 лип, 2019 20:19
macho070707 написав:
Киевстар онлайн за 35 грн все включено 2 гига интернета 60 минут на другие сети
А архивные тарифы тут причем?
Вжарим томосом по автокефалии
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summacut
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Додано: Чет 18 лип, 2019 21:21
Вот ведь ... недавно за два номера на год в два раза больше за каждый пришлось башлять
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valya
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