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Vodafone готує тариф із
абонплатою 30 грн/міс

Vodafone готує тариф із абонплатою 30 грн/міс
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 16:36

Vodafone готує тариф із абонплатою 30 грн/міс

Пропонуємо до обговорення:
Незабаром у Vodafone Ukraine з'явиться нова лінійка тарифів 4G Smart.

Дивися повний текст Vodafone готує тариф із абонплатою 30 грн/міс.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 16:36

Вотафон Захлебнулся в Жадности, опомнился наконец а то в Киевстар онлайн за 35 грн все включено 2 гига интернета 60 минут на другие сети и безлим в Кийстар
macho070707
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 16:48

Самый дешёвый Киевстар - 55 грн: 500мб, безлим в сети и 30 мин на другие операторы. И это на 28 дней, не месяц. Если правда про Водафон-уйду к ним, может быть, если номер удастся сохранить.
sergeybrw
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 19:44

  macho070707 написав:Вотафон Захлебнулся в Жадности, опомнился наконец а то в Киевстар онлайн за 35 грн все включено 2 гига интернета 60 минут на другие сети и безлим в Кийстар

Да где ж он опомнился? Звонки внутри сети – 10 грн./сутки
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 20:03

Re: Vodafone готує тариф із абонплатою 30 грн/міс

  EKO написав:Да где ж он опомнился? Звонки внутри сети – 10 грн./сутки

А не вылазь за пакет. Это как кредитный лимит на карточке)).
А скорее всего MNP в действии.. народ бежать стал вот и почесались.
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  macho070707 написав:Киевстар онлайн за 35 грн все включено 2 гига интернета 60 минут на другие сети

А архивные тарифы тут причем?
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Вот ведь ... недавно за два номера на год в два раза больше за каждый пришлось башлять
valya
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 21:48

Вообще-то у Киевстаре 35 ,это в тех кто давно пользуетКиевст

  macho070707 написав:Вотафон Захлебнулся в Жадности, опомнился наконец а то в Киевстар онлайн за 35 грн все включено 2 гига интернета 60 минут на другие сети и безлим в Кийстар
voyteshenckoyulia
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