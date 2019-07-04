Незабаром у Vodafone Ukraine з'явиться нова лінійка тарифів 4G Smart.
Дивися повний текст Vodafone готує тариф із абонплатою 30 грн/міс.
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Додано: Чет 18 лип, 2019 16:36
Vodafone готує тариф із абонплатою 30 грн/міс
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Vodafone готує тариф із абонплатою 30 грн/міс.
Додано: Чет 18 лип, 2019 16:36
Вотафон Захлебнулся в Жадности, опомнился наконец а то в Киевстар онлайн за 35 грн все включено 2 гига интернета 60 минут на другие сети и безлим в Кийстар
Додано: Чет 18 лип, 2019 16:48
Самый дешёвый Киевстар - 55 грн: 500мб, безлим в сети и 30 мин на другие операторы. И это на 28 дней, не месяц. Если правда про Водафон-уйду к ним, может быть, если номер удастся сохранить.
Додано: Чет 18 лип, 2019 19:44
Додано: Чет 18 лип, 2019 20:03
Re: Vodafone готує тариф із абонплатою 30 грн/міс
Додано: Чет 18 лип, 2019 20:19
А архивные тарифы тут причем?
Вжарим томосом по автокефалии
Додано: Чет 18 лип, 2019 21:21
Вот ведь ... недавно за два номера на год в два раза больше за каждый пришлось башлять
Додано: Чет 18 лип, 2019 21:48
Вообще-то у Киевстаре 35 ,это в тех кто давно пользуетКиевст
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