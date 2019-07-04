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Додано: П'ят 19 лип, 2019 08:04
Есть один нюанс, не знаю как Киевстар, но на водафон не пускают на тарифы которые дешевле, чем тот на ко ором находишься. У меня был такой случай, тариф на который я хотел перейти 35грн. без пакета звонков за границу(которые мне не нужны), а мой тариф уже был тогда 55, а сейчас уже 65грн. И мне сказали, что переход невозможен. Оператору не выгодно отпускать на дешёвый тариф. Они стараются все время вас подталкивает в нужную сторону. После сохранения номера не знаю как это будет действовать. Может для эмигрантов сделают поблажку, чтобы заполучить их в свои лапы, а своих клиентов они уже держат за... и на них можно будет забить. Я ведь с удовольствием перешёл с тарифа 2гб 30минут, на тариф 1гб 100минут, который на 30 гривен дешевле.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:25
Vodafone готує тариф із абонплатою 30 грн/міс
Купив нещодавно собі картку Lifecell, користуюся тарифом, який за 60 гривень/4 тижні пропонує: 20 ГБ інтернету, 100 хвилин на всі напрямки.
При тому, що Vodafone за 70 гривень/місяць пропонує: 1 ГБ інтернету, безліміт на Vodafone та месенджери та 60 хвилин на інших операторів.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:31
Хоть одна прияттная новость.
Ждем скорейшего поступления новых пакетов.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 10:15
PV, это скорее всего когда нет 30 грн на счету чтобы продлить пакет на след. месяц - снимают такую плату за сутки. (в лайфе по крайней мере так).
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 10:31
Re: Vodafone готує тариф із абонплатою 30 грн/міс
Тариф доступний для підключення абонентам, які отримали спеціальну пропозицію.
это про Vodafone 4G Smart XS– 30 грн/міс.
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