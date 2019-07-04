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Vodafone готує тариф із
абонплатою 30 грн/міс

Vodafone готує тариф із абонплатою 30 грн/міс
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 08:04

Есть один нюанс, не знаю как Киевстар, но на водафон не пускают на тарифы которые дешевле, чем тот на ко ором находишься. У меня был такой случай, тариф на который я хотел перейти 35грн. без пакета звонков за границу(которые мне не нужны), а мой тариф уже был тогда 55, а сейчас уже 65грн. И мне сказали, что переход невозможен. Оператору не выгодно отпускать на дешёвый тариф. Они стараются все время вас подталкивает в нужную сторону. После сохранения номера не знаю как это будет действовать. Может для эмигрантов сделают поблажку, чтобы заполучить их в свои лапы, а своих клиентов они уже держат за... и на них можно будет забить. Я ведь с удовольствием перешёл с тарифа 2гб 30минут, на тариф 1гб 100минут, который на 30 гривен дешевле.
nadmitran
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:25

Vodafone готує тариф із абонплатою 30 грн/міс

Купив нещодавно собі картку Lifecell, користуюся тарифом, який за 60 гривень/4 тижні пропонує: 20 ГБ інтернету, 100 хвилин на всі напрямки.
При тому, що Vodafone за 70 гривень/місяць пропонує: 1 ГБ інтернету, безліміт на Vodafone та месенджери та 60 хвилин на інших операторів.
android54544
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:31

Хоть одна прияттная новость.
Ждем скорейшего поступления новых пакетов.
blueiceua
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 10:13

Licamobile покруче
oleksandr_k_1977
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 10:15

PV, это скорее всего когда нет 30 грн на счету чтобы продлить пакет на след. месяц - снимают такую плату за сутки. (в лайфе по крайней мере так).
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 10:31

Re: Vodafone готує тариф із абонплатою 30 грн/міс

Тариф доступний для підключення абонентам, які отримали спеціальну пропозицію.
это про Vodafone 4G Smart XS– 30 грн/міс.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 11:07

  RomanTik написав:PV, это скорее всего когда нет 30 грн на счету чтобы продлить пакет на след. месяц - снимают такую плату за сутки. (в лайфе по крайней мере так).

Я так понял из описания, что
Если закончатся гигабайты, то доступ к интернету заблокируется и нужно будет заново заказать пакет с помощью специальной USSD-команды.

Т.е. если вы использовали свои 1 или 5 гигабайт соотв., тогда и начинается
Звонки внутри сети – 10 грн./сут.

Если же не потратили (не пользуетесь Инетом), то
безлимит в сети
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 11:11

Re: Vodafone готує тариф із абонплатою 30 грн/міс

19yuriy91 написав:Тариф доступний для підключення абонентам, які отримали спеціальну пропозицію.
это про Vodafone 4G Smart XS– 30 грн/міс.


Обычно, чтобы получить такое предложение надо забросить номер на несколько месяцев.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 11:52

Интересно, если написать в письменном виде -просьбу -первести на этот тариф и просьбу дать официальный ответ- причины не перевода. Как - равенство граждан - будут объяснять в компании...
laa1999
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 11:59

Re: Vodafone готує тариф із абонплатою 30 грн/міс

А щоб підготвка мала ресурси, з 15 липня на діючі тарифи задирають приблизно у 1,5 рази ціни на "рік без абонплат"
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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